ЗСУ просунулися до головного українського плацдарму, а ворог тисне на сході - ISW

Про що повідомили аналітики ISW:

ЗСУ та армія країни-агресора Росії продовжують здійснювати свої операції як і на українському фронті, так і в рамках Курської операції на території РФ. Успіхи обох сторін проаналізували аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, українські військові та ворожі сили нещодавно просунулися на Курщині в районі головного українського плацдарму. Зокрема, згідно з геолокаційними кадрами від 22 жовтня, ЗСУ пройшли на південний схід від Коренево до південного Зеленого Шляху.

Водночас кадри від 22 і 23 жовтня підтверджують відбиття Ольгівки, що на схід від Коренево, та відновлення позицій на південних схід від Плехово, що на південний схід від Суджі.

Ворог не припиняє тиснути на ЗСУ і на території України. Так на Куп'янському напрямку аналітики ISW за допомогою геолокаційних кадрів виявили, що окупанти просунулися вздовж траси Н-26 на захід від Кислівки.

В районі Часового Яру, за даними речниці Луганського угруповання військ ЗСУ майора Бобовнікової, деякі штурмові групи час від часу перетинають канал Сіверський Донець - Донбас, ле прорвали українську оборону на захід від нього не можуть.

Ще одна "гаряча ділянка" фронту - район Вугледара. Геолокаційні кадри від 23 жовтня свідчать про просування ворожих сил у полях на південний схід від Богоявленки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.