ЗСУ просунулися до головного українського плацдарму, а ворог тисне на сході - ISW

Про що повідомили аналітики ISW:
- У Курській області зафіксовано просування як і ЗСУ, так і окупаційних військ.
- Ворог тисне по усій лінії українського фронту, зокрема під Куп'янськом, Часовим Яром і Вугледаром.
ЗСУ та армія країни-агресора Росії продовжують здійснювати свої операції як і на українському фронті, так і в рамках Курської операції на території РФ. Успіхи обох сторін проаналізували аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
За їхніми даними, українські військові та ворожі сили нещодавно просунулися на Курщині в районі головного українського плацдарму. Зокрема, згідно з геолокаційними кадрами від 22 жовтня, ЗСУ пройшли на південний схід від Коренево до південного Зеленого Шляху.
Водночас кадри від 22 і 23 жовтня підтверджують відбиття Ольгівки, що на схід від Коренево, та відновлення позицій на південних схід від Плехово, що на південний схід від Суджі.
Ворог не припиняє тиснути на ЗСУ і на території України. Так на Куп'янському напрямку аналітики ISW за допомогою геолокаційних кадрів виявили, що окупанти просунулися вздовж траси Н-26 на захід від Кислівки.
В районі Часового Яру, за даними речниці Луганського угруповання військ ЗСУ майора Бобовнікової, деякі штурмові групи час від часу перетинають канал Сіверський Донець - Донбас, ле прорвали українську оборону на захід від нього не можуть.
Ще одна "гаряча ділянка" фронту - район Вугледара. Геолокаційні кадри від 23 жовтня свідчать про просування ворожих сил у полях на південний схід від Богоявленки.
Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, за даними заступника командира батальйону ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ) Олеся Маляревича, російські агресори отримали новий наказ на Куп’янському напрямку. Їм поставили завдання дійти до річки Оскіл попри будь-які втрати.
Раніше повідомлялося, що бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили російських морських піхотинців на території Курської області Росії. Ці російські військові раніше брали участь у стратах українських бійців.
Напередодні аналітик BILD повідомив, що російські окупанти просунулись вперед на Покровському напрямку та змогли увійти в місто Селидове на Донеччині.
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