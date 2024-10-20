Сирський прийняв рішення щодо операції в Курській області: деталі від головкома

Російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на Курщині, але в України є план.

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Подальші дії ЗСУ будуть спрямовані на знищення ворожих сил / Колаж: Главред, фото: Олександр Сирський, скрін з DeepState

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у військових частинах і підрозділах, що виконують бойові завдання у Сумській та Курській областях. Про це він повідомив у Facebook.

Під час візиту генерал провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад, після чого розповів про поточний результат Курської операції. За його словами, ситуація залишається під контролем ЗСУ, попри спроби армії країни-агресора Росії перехопити ініціативу.

"Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань. Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат", - зазначив Сирський.

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Головком наголосив, що майстерність та професіоналізм українських військових не дають окупантам досягти бажаної мети, навіть з перевагою у живій силі та техніці.

"Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю. Боротьба за Україну триває", - додав він.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Курська АЕС / Інфографіка: Главред

Ситуація в Курській області - останні новини

Нещодавно у Курській області в результаті штурмових дій бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади було знищено кілька військових злочинців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російські війська таки повернули контроль над частиною території на головному виступі України в Курській області РФ.

Нагадаємо, аналітик DeepState заявляв, що станом на сьогодні ситуацію на Курщині можна назвати складною. Ворог дещо раніше стягнув туди від 40 до 50 тис. військових і багато техніки і тепер відправив ці резерви у бій.

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