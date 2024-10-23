Вивісили російський прапор: війська РФ зайшли до важливого міста на Сході - BILD

В центральній частині Селидового на Донеччині з'явились російські прапори, зазначає аналітик BILD.

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Війська РФ зайшли до важливого міста на Сході - BILD / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Bild

Коротко:

Російські війська увійшли в Селидове

З'явилось відео російських прапорів в центрі міста

Російські окупанти просунулись вперед на Покровському напрямку та змогли увійти в місто Селидове на Донеччині. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Зазначається, що протягом останніх кількох тижнів 15-та бригада Національної гвардії України "Кара-Даг" успішно обороняла місто.

відео дня

За словами Рьопке, російські сили намагалися оточити Селидове, просуваючись як з півночі, так і з півдня, а також атакуючи через вугільну шахту в центральній частині фронту.

Однак, аналітик підтвердив, що у понеділок 21 жовтня російські війська захопили шахту і, можливо, проникли в житлові квартали міста.

"Триває просування російської армії вторгнення в східну частину Селидового. "Кара-Даг" вбиває багатьох, але ще більше [російських солдатів - ред.] рухаються до центральної частини міста, в той час, як інші продовжують виконувати обхідний маневр, щоб оточити його. Та ж російська тактика, яка спрацювала з більш ніж десятьма іншими містами", - написав Рьопке.

Він також оприлюднив кадри, на яких видно, як російські прапори встановлюють на багатоповерхівках у центрі Селидового.

"Або це піар-хід російських безпілотників і/або проросійськи налаштованих місцевих жителів, або... самі знаєте що", - пише Рьопке.

Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

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Бої за Селидове - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти розпочали наступ у напрямку Вишневого, прагнучи обійти або оточити Селидове з флангів, щоб просунутися до Покровська, зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

У Донецькій області поблизу Селидового російські військові розстріляли двох полонених українських бійців, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У районі Селидового російська армія посилила свої штурмові дії. Ворог почав застосовувати бронетехніку для атак на українські позиції з метою подальшого просування, заявив підполковник 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов.

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