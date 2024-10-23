Вивісили російський прапор: війська РФ зайшли до важливого міста на Сході - BILD

Коротко:
- Російські війська увійшли в Селидове
- З'явилось відео російських прапорів в центрі міста
Російські окупанти просунулись вперед на Покровському напрямку та змогли увійти в місто Селидове на Донеччині. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
Зазначається, що протягом останніх кількох тижнів 15-та бригада Національної гвардії України "Кара-Даг" успішно обороняла місто.
За словами Рьопке, російські сили намагалися оточити Селидове, просуваючись як з півночі, так і з півдня, а також атакуючи через вугільну шахту в центральній частині фронту.
Однак, аналітик підтвердив, що у понеділок 21 жовтня російські війська захопили шахту і, можливо, проникли в житлові квартали міста.
"Триває просування російської армії вторгнення в східну частину Селидового. "Кара-Даг" вбиває багатьох, але ще більше [російських солдатів - ред.] рухаються до центральної частини міста, в той час, як інші продовжують виконувати обхідний маневр, щоб оточити його. Та ж російська тактика, яка спрацювала з більш ніж десятьма іншими містами", - написав Рьопке.
Він також оприлюднив кадри, на яких видно, як російські прапори встановлюють на багатоповерхівках у центрі Селидового.
"Або це піар-хід російських безпілотників і/або проросійськи налаштованих місцевих жителів, або... самі знаєте що", - пише Рьопке.
Що відомо про Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
Бої за Селидове - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти розпочали наступ у напрямку Вишневого, прагнучи обійти або оточити Селидове з флангів, щоб просунутися до Покровська, зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
У Донецькій області поблизу Селидового російські військові розстріляли двох полонених українських бійців, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
У районі Селидового російська армія посилила свої штурмові дії. Ворог почав застосовувати бронетехніку для атак на українські позиції з метою подальшого просування, заявив підполковник 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов.
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