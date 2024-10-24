Попри будь-які втрати: Путін віддав окупантам наказ дійти до важливої точки - Маляревич

Противник штурмує 24/7, кидає в бій броньовану техніку.

https://glavred.net/ukraine/nesmotrya-na-lyubye-poteri-putin-otdal-okkupantam-prikaz-doyti-do-vazhnoy-tochki-malyarevich-10608008.html Посилання скопійоване

Окупанти отримали нове завдання / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Фейсбук 47-ї ОМБр

Російські агресори отримали новий наказ на Куп’янському напрямку. Їм поставили завдання дійти до річки Оскіл попри будь-які втрати.

Як пояснив заступник командира батальйону ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ) Олесь Маляревич, вороги підтягують резерви і проводять штурми цілодобово, передає FREEДОМ

Хто такий Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Київської міської ради 8 скликання, у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ, молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки. відео дня

"Противник штурмує 24/7, кидає в бій броньовану техніку. Вчора була чергова масована атака: армія РФ застосувала 17 одиниць техніки, але все втратила. У неї наказ вийти до річки Оскіл за будь-яку ціну. Щоб його виконати, вона підтягує на цей напрямок усе, що в неї є. У районі Кругляківки противник тисне в бік берега: там залізниця, до якої він не може дійти. Російські окупанти зазнають колосальних втрат, і рано чи пізно це дасть результат", — поінформував Олесь Маляревич.

Водночас, за даними Генштабу, на Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення.

Що відомо про Куп’янськ / Инфографика: Главред

Наші війська відбили три атаки росіян у районі Вовчанська, ще один бій досі триває.

"Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Піщаного та Вишневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової точиться ще чотири бої. Ворог завдав авіаудару в районі Куп’янська", — йдеться в заяві Генштаба.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними ОТУ "Луганськ", окупанти неочікувано взяли паузу одразу на трьох напрямках фронту. Агресори з Росії мають на меті, ймовірно, використати паузу для поповнення боєкомплекту, поповнення озброєння, а також перекидання техніки.

Водночас ЗСУ "дали по зубам" РФ на Донбасі. Агресори зупинилися під час штурмів висот і гальмують сьогодні на цьому напрямку, каже експерт Жданов.

Своєю чергою експерт Дмитро Снєгирьов розкрив наступ ЗСУ на ще одній ділянці фронту - на Курщині. За останню добу відзначено різку активізацію й засобів ураження Сил оборони України.

Інші новини про війну в Україні:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред