'Чорний день' для Росії: полковник ЗСУ розповів деталі розгрому РФ на Курщині

Українські десантники ліквідували бійців 155 бригади морської піхоти РФ, які брали участь у показових стратах військових Сил оборони України.

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ЗСУ влаштували "гарячий прийом" російським морпіхам на Курщині / Колаж: Главред, фото: фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Коротко:

ЗСУ ліквідували морпіхів 155 бригади РФ

Морпіхи РФ брали участь у стратах українських військових

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили російських морських піхотинців на території Курської області Росії. Військового експерта Романа Світан в ефірі 24 каналу відзначив, що ці російські військові раніше брали участь у стратах українських бійців.

Як зазначив експерт, не одна бригада російських морських піхотинців брала участь у геноцидних діях, що підтверджується фото- та відеоматеріалами.

відео дня

Він додав, що ці дії кваліфікуються як воєнні злочини, які не мають строку давності.

"Саме ця 155 бригада була помічена в розстрілах та знущаннях з наших військовополонених. Зараз у них дійсно "чорний день"",– розповів Роман Світан.

Він додав, що цей "чорний день" залишиться з ними до кінця їхнього існування, і можливості здатися у них більше немає.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, поблизу Селидового в Донецькій області російські військові стратили двох полонених бійців ЗСУ, зазначили в Офісі Генерального прокурора.

10 жовтня російські окупанти стратили дев'ятьох українських військових у Курській області, серед яких були оператори дронів. Українські бійці зіткнулися з російськими військовими, коли виходили на свої позиції. Захисники намагалися відбиватися, але через нестачу боєприпасів були змушені здатися, після чого їх стратили. Повідомили в DeepState.

1 жовтня також з’явилася інформація про можливе вбивство 16 українських бійців, захоплених у полон російськими військовими. За даними ЗМІ, українських військових було вбито в районі населених пунктів Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі. Офіс Генерального прокурора підтвердив цей воєнний злочин.

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