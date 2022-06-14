ЗСУ відбили дві вертолітні атаки і провели повітряний бій з російським Су-35

Російський винищувач Су-35 випустив ракету "повітря-повітря" по парі українських Мі-8 / Фото: з відкритих джерел

Російські окупанти здійснили дві вертолітні атаки парами гелікоптерів Мі-8 по українських позиціях в Миколаївській та Херсонській областях.

Як повідомляє оперативне командування Південь у Facebook, в районі Снігурівки 13 травня відбулася повітряна битва.

"З винищувача Су-35 була випущена ракета "повітря-повітря" по парі наших Мі-8. Гелікоптерам вдалося ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби тривали спроби повітряної розвідки за допомогою безпілотників. Додатково до збитого вранці над Миколаєвом Орлану-10 в Херсонській області зенітно-ракетний підрозділ приземлив ще один БПЛА, а зі стрілецької зброї був знищений звичайний квадрокоптер.

В цілому, при виконанні вогневих завдань противнику нанесено втрати в кількості 28 окупантів і 10 одиниць техніки, серед яких, крім повітряних "розвідників", гаубиця "Мста-Б", командно-штабна машина, 5 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Результати двох авіаційних ударів в Миколаївській та Херсонській областях по скупченню живої сили і ворожої техніки уточнюються.

Як повідомляв Главред, у Запорізькій області українські воїни знищили три вертольоти окупантів - два "Ка-52" і один"Мі-8".

Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили вертоліт Ка-52. Екіпаж ворожого літального засобу загинув на місці.

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