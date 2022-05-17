США передали Україні перші три Мі-17: вертольоти вирушили на фронт

Бойові машини стали першими з 11 вертольотів Мі-8 і Мі-17 радянського зразка, поставки яких передбачені пакетом американської військової допомоги.
Україна отримала перші з 11 вертольотів Мі-8 і Мі-17 радянського зразка, поставки яких передбачені пакетом американської військової допомоги у розмірі 800 млн доларів.
Як розповів журналіст Foreign Policy Джейк Детч, три вертольоти Мі-17 прибули в Україну з США. Про це він написав у Twitter.
"Ще три радянські вертольоти Мі-17 прибули в Україну з США і вже виконують бойові завдання", - написав Детч.
Відзначається, що бойові машини стали першими з 11 вертольотів Мі-8 і Мі-17 радянського зразка, поставки яких передбачені пакетом американської військової допомоги в розмірі 800 млн доларів.
Військова допомога Україні:
- 74 з 90 гаубиць, переданих Україні Сполученими Штатами, вже знаходяться на полі бою;
- за останні 24 години союзники відправили 10 літаків військової допомоги;
- США вже відправили в Україну 60% з обіцяних 209 тисяч снарядів.
Мі-8 - багатоцільовий вертоліт. Наймасовіший дводвигунний вертоліт в світі, входить в список наймасовіших вертольотів в історії авіації. Існує безліч модифікацій цих вертольотів - від медичних і рятувальних до пожежних і десантних.
Вартість за одиницю - $14,75 - $17,5 млн залежно від комплектації.
Мі-17ПЛ виконує функції вертольота-постановника радіоелектронних перешкод, а Мі-17МД - модернізована версія, в якій поміщається 36 десантників і 5 тонн вантажу.
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