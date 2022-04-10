ЗСУ розтрощили "Термінатора": під Києвом знищили штурмовий вертоліт РФ з екіпажем

Біля уламків вертольота лежать скелети згорілих російських льотчиків - членів екіпажу.
У районі Макарова Київської області Збройні сили України знищили вертоліт російських окупантів Мі-8.
Фото з уламками згорілої машини у своєму Facebook опублікував фотограф Єфрем Лукацький.
"Фрагменти російського військового вертольота помічені біля Макарова поблизу Києва", - йдеться у підписі до фото.
Звернемо увагу, що біля уламків вертольота лежать скелети згорілих російських льотчиків - членів екіпажу.
Додамо, що за даними радника глави МВС Антона Геращенка, в районі Макарова ЗСУ збили вертоліт РФ Мі-8 модифікації Термінатор.
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Вертоліт Мі-8
Розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший дводвигунний вертоліт в світі, входить в список наймасовіших вертольотів в історії авіації.
В кінці 1990-х років був створений військовий "штурмовий" варіант Мі-8АМТШ (експортна назва-Мі-171Ш), який під назвою Термінатор.
Вертольоти Мі-8АМТШ призначені для транспортування особового складу, спорядження і вантажів (у тому числі на підвісці).
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