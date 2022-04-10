ЗСУ розтрощили "Термінатора": під Києвом знищили штурмовий вертоліт РФ з екіпажем

Мі-8АМТШ / dfnc.ru

У районі Макарова Київської області Збройні сили України знищили вертоліт російських окупантів Мі-8.

Фото з уламками згорілої машини у своєму Facebook опублікував фотограф Єфрем Лукацький.

"Фрагменти російського військового вертольота помічені біля Макарова поблизу Києва", - йдеться у підписі до фото.

Звернемо увагу, що біля уламків вертольота лежать скелети згорілих російських льотчиків - членів екіпажу.

Додамо, що за даними радника глави МВС Антона Геращенка, в районі Макарова ЗСУ збили вертоліт РФ Мі-8 модифікації Термінатор.

читайте такожСмертельний "укус" оси: ЗСУ знищили вертоліт російських окупантів

/ Facebook/efrem.lukatsky

Вертоліт Мі-8

Розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший дводвигунний вертоліт в світі, входить в список наймасовіших вертольотів в історії авіації.

В кінці 1990-х років був створений військовий "штурмовий" варіант Мі-8АМТШ (експортна назва-Мі-171Ш), який під назвою Термінатор.

Вертольоти Мі-8АМТШ призначені для транспортування особового складу, спорядження і вантажів (у тому числі на підвісці).

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