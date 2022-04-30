Передали "гарячий привіт" з неба: ЗСУ знищили батарею російських гаубиць Мста-Б

ЗСУ знищили батарею російських гаубиць Мста-Б/ Фото: 80 ОДШБр, Генштаб ЗСУ

Захисники України розбили батарею гаубиць Мста-Б російських окупантів на Сході нашої держави.

Окупанти обстрілювали з гаубиць позиції ЗСУ на Донеччині. Проте українська розвідка вирахувала, де стоїть техніка ворога. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Коли розвідники повідомили місце розташування ворожої батареї артилеристам, ті передали загарбникам "гарячий привіт" з повітря.

"Розрахунки російських гаубиць "Мста-Б" думали, що безкарно можуть обстрілювати наші позиції. Однак, розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів, після чого українська артилерія "попрацювала" у відповідь. В ході подальшого корегування "каміння з неба" потрапило і по боєкомплекту. Почалася детонація, яка поетапно знищила мінімум дві гаубиці та вантажівку "Урал", – йдеться у повідомленні.

Гаубиця Мста-Б

Мста-Б – це радянська 152-мм причіпна гаубиця. Вона призначена для знищення танків, бронемашин та інших наземних цілей, руйнування фортифікаційних та інших оборонних споруд, засобів протиповітряної і протиракетної оборони тощо.

Раніше повідомлялося, що боєць 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за один день знищив з Javelin 6 одиниць російської бронетехніки. Він опанував нову зброю всього за два дні.

Нагадаємо, у Британії розповіли про подвиг 29-річного Привида Києва. Український льотчик майор Степан Тарабалка прославився, збивши за першу добу війни шість ворожих літаків. Український ас, якого прозвали Привид Києва, на своєму Міг-29 довів число знищених літаків агресора до 40. Йому присвоїли звання Героя України посмертно.

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