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"Голкою" бійці ЗСУ розклали на молекули три ворожі вертольоти

24 квітня 2022, 10:52

Як кажуть експерти, за військовою номенклатурою один зі збитих вертольотів," Ка-52 " алігатора, вважається командирською машиною російської авіації.

Вертоліт
"Голкою" бійці ЗСУ розклали на молекули три ворожі вертольоти / Вікіпедія

У Запорізькій області українські воїни знищили три вертольоти окупантів - два "Ка-52" і один "Мі-8". Про знищення ворожої техніки повідомили на Фейсбуці-сторінці "Сил оборони Запорізького краю".

"На запорізькому напрямку в районі міста Гуляйполе, українські захисники — десантники, територіали і нацгвардійці-знищили три ворожих вертольоти: два Ка-52 і один Мі-8. Відомо, що воїни одного з тербатальйонів застосували проти хваленої російської "вертушки" ПЗРК "Голка". Били дуплетом, і в результаті хвалений Російський "Алігатор" був "розкладений на молекули". Екіпаж загинув. Тепер наші позиції російські вертольоти обходять далекою дорогою. Зрозуміли, що тут їх чекає "гарячий прийом"", — повідомили військові.

Випуск "Ка-52" окупанти налагодили з 2008 року. Вона має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Оціночна вартість "Ка-52" - понад 16 мільйонів доларів США.

читайте такожДва постріли-два вертольоти: ЗСУ знищили Російські Ка-52 і Мі-8

Нагадаємо, раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52.

Екіпаж ворожого літального засобу загинув на місці, йдеться в пресцентрі даної військової частини.

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ йдеться в тексті.

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Автор: Єгор Бунін
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новини Запоріжжя Ми-8 вертолеты російське вторгнення новини України
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