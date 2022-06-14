Рано вранці в Одесі пролунав вибух - перші подробиці

ЗМІ пишуть про вибух в Одесі вранці 14 червня/ Фото УНІАН, Reuters

Вранці у вівторок, 14 червня, в Одесі прогримів вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Як пише Суспільне, про вибух в Одесі стало відомо на початку восьмої ранку.

Місцеві жителі кажуть, що спочатку пролунав вибух, а потім була оголошена повітряна тривога.

Офіційної інформації поки немає.

За даними очевидців, над Одеською областю спрацювала ППО.

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Як повідомляв Главред, 13 червня в окупованому Донецьку обстріляли з артилерії ринок Травневий у Будьонівському районі. В результаті загинули три людини, ще четверо - отримали поранення, повідомляють очевидці в соцмережах.

Крім того, війська Росії вдарили ракетами по місту Прилуки в Чернігівській області. Встановлено прильоти трьох ворожих ракет. Про це заявив 13 червня голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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