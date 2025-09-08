Рус
ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

Олексій Тесля
8 вересня 2025, 11:50оновлено 8 вересня, 12:36
Серпень став місяцем порівняно найменших територіальних досягнень, наголосив Олександр Сирський.
Олександр Сирський
Олександр Сирський повідомив про успіхи української армії / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Головне із заяв Сирського:

  • Сили оборони, за останній час, звільнили 4 кв. км територій
  • Серпень став місяцем найменших територіальних досягнень РФ

На Північно-слобожанському напрямку Сили оборони, за останній час, звільнили 4 кв. км територій, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків російських окупантів за останній час, при цьому ворог сподівався на прориви і докладав для цього максимальних зусиль, написав він у Telegram.

"Якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На покровському напрямку їхнє досягнення - 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках, а на Північно-слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км", - написав Сирський.

За його словами, загалом протягом серпня Сили оборони відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів. Було знищено 28 тис. 790 окупантів, а з початку року - 297 тис. 350.

"За цей період нашими засобами Deep Strike уражено 60 цілей на території Росії. Послаблено спроможності РФ з виробництва паливно-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет і БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи. Загалом наші дрони протягом минулого місяця вразили понад 67 тисяч об'єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%", - розповів Сирський.

При цьому він зазначив, що в серпні противник розраховував здійснити прорив і оточення українських військ у районі Покровсько-Мироградської агломерації, планував масштабні наступальні дії на новопавлівському та запорізькому напрямках, але українські війська не допустили реалізації цих намірів. "Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжя і перекидати підрозділи морської піхоти в Донецьку область", - повідомив головнокомандувач.

За словами Сирського, наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів. "Я висловлюю глибоку вдячність нашим офіцерам, сержантам і особливо солдатам: їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість і хоробрість ламають плани російських окупантів", - сказав він.

Головнокомандувач назвав серпень місяцем великих випробувань для ЗСУ, "але на виході ми отримали чимало позитивних результатів".

Бої на сході: у ЗСУ повідомили подробиці

Обстановка в районі Покровська залишається вкрай напруженою. Російські ДРГ намагаються проникнути в місто, використовуючи каналізаційні мережі. За словами політолога й офіцера ЗСУ Андрія Ткачука, такі тактики ворог застосовує не вперше - їхня мета розвідка, диверсії та ускладнення роботи української логістики.

Раніше повідомлялося про те, що українські підрозділи звільнили території біля Покровська. На Покровському напрямку йдуть важкі бої, але Сили оборони досягають успіхів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Покровському напрямку українська сторона підтвердила певне просування російських військ. Противник все частіше покладається на безпілотні наземні транспортні засоби, оскільки традиційні шляхи постачання перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Як повідомляв раніше Главред, українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

лінія фронту Олександр Сырский війна Росії та України
