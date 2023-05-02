Дії ЗСУ в Бахмуті треба сприймати як контрнаступ - Мусієнко

Експерт заявив, що наступ російської окупаційної армії вже "захлинається".

https://glavred.net/ukraine/deystviya-vsu-v-bahmute-nado-vosprinimat-kak-kontrnastuplenie-musienko-10467469.html Посилання скопійоване

Дії ЗСУ в Бахмуті потрібно сприймати як контрнаступ / Колаж фото 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Українська армія продовжує обороняти Бахмут і не дає російським окупантам захопити місто. Те, що відбувається в Бахмуті, необхідно сприймати як контрнаступ ЗСУ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він також додав, що зараз російський наступ вже "захлинається".

"Чим довше тривають бойові дії під Бахмутом, тим більше, на думку ворога, це відкладає український контрнаступ. І навпаки, чим швидше почнеться контрнаступ ЗСУ, тим швидше це зніме тиск на наше угруповання під Бахмутом, це прямозалежні речі", - сказав Мусієнко.

відео дня

Він не виключає, що окупанти можуть спробувати створити "пастку" в Бахмуті, щоб затягнути туди якомога більше українських військових. Ворог може відступити на більш вигідні для себе позиції, заманити ЗСУ і знову піти в наступ з новою силою.

"Для того, щоб ми перекинули туди можливе підкріплення, додаткові резерви і потім знову нав'язати нам бойові дії на вигідних для них точках. Бахмут для РФ - абсолютно вигідна точка, яку вони обрали для інтенсифікації бойових дій", - сказав Мусієнко.

Експерт пояснив, що РФ хоче відтягнути час і не дати ЗСУ наступати на більш загрозливих для них напрямках.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться відео Главреда про контрнаступ українських військових:

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ЗСУ готують потужний удар по окупантах у Бахмуті.

Інші новини: