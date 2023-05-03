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ЗСУ готові і до контрнаступу, і до оборони - генерал Міллі

Анна Ярославська
3 травня 2023, 10:12 оновлено 3 травня, 10:16
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Захід допоміг Україні наростити сили, але поки неясно, що з цього вийде, сказав американський генерал.
Марк Міллі
Марк Міллі заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу / Фото defense.gov, УНІАН

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі вважає, що завдяки допомозі західних країн Сили оборони України готові і до наступальних дій, і до оборони.

"Вони (ЗСУ, - ред.) можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони будуть проводити наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові", - сказав Міллі в інтерв'ю журналу Foreign Affairs, передає Голос Америки.

Генерал США зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не досяг в Україні своїх початкових цілей, тому скорегував свої стратегічні плани.

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Міллі нагадав, що Путін прагнув швидко захопити Київ, за чотири-шість тижнів просунутися від російського кордону до Дніпра, а потім позбавити Україну доступу до Азовського моря. Однак наприкінці березня або на початку квітня минулого року президент країни-агресора вирішив обмежитися південними областями України, зміцнити владу на Донбасі та убезпечити Крим.

Водночас Україна провела два вельми успішних контрнаступи, під час яких російські війська були змушені відступити, а українські - зімкнули ряди і відновили оборону. Взимку "значні території практично не переходили з рук в руки, за винятком, можливо, Бахмута".

"І тоді українці попросили нас про допомогу в нарощуванні своїх сил, для того, щоб у них була можливість проводити наступальні операції із застосуванням... механізованої бронетехніки і піхоти. Ми зробили це, але поки неясно, що з цього вийде", - підкреслив генерал.

Як повідомляв Главред, раніше глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії у 2023 році малоймовірна. При цьому він не сказав, що це неможливо.

Контрнаступ ЗСУ

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов 1 травня заявив, що під час запланованого контрнаступу Україна матиме головне завдання – звільнення всіх окупованих територій. За його словами, результати всі зможуть побачити вже скоро.

Міністр оборони України Олексій Резніков 1 травня заявив, що підготовка до контрнаступу вже вийшла на фінішну пряму.

2 травня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просила українська влада. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу.

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