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Україна приховує деталі контрнаступу від союзників, план знають лише кілька осіб - Politico

Анна Ярославська
3 травня 2023, 08:25 оновлено 3 травня, 10:17
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Україна не ділиться інформацією про терміни, місце і чисельність військ, які планується перекинути на позиції для проведення контрнаступу.
Валерій Залужний, військові
Лише кілька людей в Україні знають план контрнаступу / Фото: УНІАН

Київ приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу Збройних сил України, щоби запобігти витоку секретної інформації, яка може зашкодити наступальній операції. Про це пише Politico з посиланням на двох європейських чиновників, які підтримують зв'язок з військовим керівництвом України.

За даними співрозмовників видання, Україна не ділиться інформацією про терміни, місце і чисельність військ, які планується перекинути на позиції для проведення контрнаступу.

При цьому Київ тримає в секреті ці дані й від українських політиків.

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"Є лише кілька людей в країні, які знають цей план", – сказав український депутат, який говорив з виданням на умовах анонімності.

Що кажуть у США

Представник Пентагону заявив Politico, що Вашингтон і Київ як і раніше обмінюються інформацією на колишньому рівні.

"Не було жодних ознак того, що Україна щось приховує від США", - сказав чиновник.

Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи скритність українців, заявив, що "вони не зобов'язані повідомляти нам щось заздалегідь".

"Американські та українські чиновники підтримують контакт щодня, тому Вашингтон часто може багато про що здогадуватися. США продовжують постачати Україні розвіддані в режимі реального часу. Ми зосереджені не на тому, чи сповістять нас заздалегідь. Ми зосереджені на тому, щоб вони мали все необхідне до моменту, коли будуть готові до дій", – сказав Кірбі.

Інші представники адміністрації Байдена, пише Politico, стверджують, що Україна ніколи не була повністю відкритою із США щодо своїх військових планів.

"Вони були скупі на інформацію з самого початку", - сказав американський чиновник.

Витік даних Пентагону і контрнаступ України

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США й НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з Білим домом витік секретних документів американської розвідки. За його словами, він дізнався про те, що інформація Пентагону стала надбанням громадськості, з новин.

"Я не отримував інформацію ні від Білого дому, ні від Пентагону заздалегідь. У нас не було такої інформації. Це, безумовно, погана історія. Нам це невигідно. Це невигідно для репутації Білого дому, і, я вважаю, що це невигідно для репутації Сполучених Штатів", - сказав Зеленський в інтерв'ю американському виданню The Washington Post.

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов 1 травня заявив, що під час запланованого контрнаступу Україна матиме головне завдання – звільнення всіх окупованих територій. За його словами, результати всі зможуть побачити вже скоро.

Міністр оборони України Олексій Резніков 1 травня заявив, що підготовка до контрнаступу вже вийшла на фінішну пряму.

2 травня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просила українська влада. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу.

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