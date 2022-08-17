ЗСУ ліквідували зрадника з Донецька з позивним 'Кореєць'

Дмитро Цхе був "полковником" окупаційної армії / Фото ВК

На війні в Україні ліквідований зрадник з Донецька Дмитро Цхе з позивним "Кореєць". Він був "полковником" окупаційної армії, так званим начальником протиповітряної оборони "ДНР".

Ексватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін присвятив Цхе некролог, назвавши його "одним з найкращих і найстійкіших" загарбників. Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer.

Дмитро Юрійович Цхе народився в 1976 році в селищі Чаган Семипалатинської області Казахстану. Проживав окупант у Донецьку за адресою Ленінський проспект, будинок 146.

У 2017 році він потрапив до бази "Миротворця" як бойовик незаконних збройних формувань – "заступник начальника відділу ППО" так званого командування першого армійського корпусу "ДНР".

Дмитро Юрійович Цхе потрапив в базу Миротворця в 2017 році / Фото ВК

Ліквідовано Цхе 12 серпня. Гіркін заявив, що "Кореєць" воював під його керівництвом в 2014 році в Слов'янську.

"Він очолював найрезультативнішу мобільну групу ППО, яка знищила не менше трьох вертольотів ЗСУ з семи збитих в районі міста. Після відходу "Грози" – вже в Донецьку – командував усіма нашими групами ПЗРК", - написав терорист.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували російського окупанта, який мріяв позбавити нашу країну незалежності й приєднати її до Росії. Йдеться про солдата окупаційної армії РФ Андрія Чернецова.

Також в Україні ліквідовано контрактника російської армії з 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну і українців.

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