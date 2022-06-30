ЗСУ ліквідували окупанта з РФ, який ображав Україну в Мережі

Окупант Олександр Кабаков ліквідований в Україні / Фото twitter.com/Shtirlitz53

В Україні ліквідований контрактник російської армії з 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну та українців.

Про смерть окупанта повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Шетефан (Штірліц). Інформація підтверджується і росЗМІ, які пишуть, що російського загарбника поховали 28 червня.

Кабаков був родом з міста Ангарськ в Іркутській області РФ. Після школи навчався в одному з вишів у Томську, одружився, а потім пішов на строкову службу.

Через рік після повернення з армії росіянин вирішив служити за контрактом в місті Югра Кемеровської області. Окупант був оператором зенітно-самохідного взводу 74-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 21005).

22 червня Кабаков потрапив під мінометний обстріл в селі Устинівка Луганської області.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кабаков неодноразово ображав українців у соцмережах. Наприклад, 6 січня 2020 року окупант називав Україну "укропляндією" і "країною смішних лохів".

Олександр Кабаков ображав українців у Мережі / twitter.com/Shtirlitz53

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідований російський майор Равіль Гаттаров. Він був пілотом винищувача-бомбардувальника Су-34 ворожих Військово-космічних сил і скидав бомби на мирні міста.

Також в Україні був ліквідований російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов,який воював у лавах ЗС РФ. Він знімав пропагандистський контент в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення. У складі угруповання V він проривався у Гостомель, потім брав участь у захопленні низки міст і населених пунктів Харківської та Луганської областей.

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