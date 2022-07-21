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"У Кобзона в пеклі без роботи не залишиться": в Україні ліквідовано окупанта, відомого як DJ Mongol

21 липня 2022, 08:54

34-річний Азат Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Азат Шакіров
Азат Шакіров ліквідований в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. Про це у Facebook повідомив OSINT-розвідник, волонтер InformNapalm з Грузії Іраклі Комахідзе.

У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Подробиці загибелі Шакірова не уточнюються. Відомо лише те, що похорони пройдуть 21 липня.

"34-річний Азат Шакіров з Уфи дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення. Уфимцям він знайомий як діджей -DJ Mongol виступав з музичними сетами в місцевих клубах. Подробиці його загибелі не уточнюються. Похорони військового пройдуть завтра, 21 липня. У Кобзона в пеклі без роботи не залишиться", – написав Комахідзе.

Азат Шакіров працював ді-джеєм
Азат Шакіров працював діджеєм / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідовано чергового солдата путінської армії Дмитра Тупіцина. Окупант був родом з Казахстану, але воював за країну-агресорку РФ. Смерть Тупіцина підтвердили і в російському місті Картали Челябінської області, де проживав загарбник.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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