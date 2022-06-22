На Херсонщині ліквідували нардепа-зрадника Ковальова: він підтримав окупантів - агент НАБУ

У Херсонській області ліквідували екснардепа-зрадника Олексія Ковальова / Олексій Ковальов, Скріншот

У Херсонській області ліквідували виключеного з фракції "Слуга народу" нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Про це заявив позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

"За попередньою інформацією у місті Гола Пристань знищено нардепа-зрадника Ковальова, який залишився у Херсоні і розповідав, що "россия тут навсегда". Чекаємо на офіційне підтвердження", - написав Євген Шевченко.

Агент НАБУ опублікував відео з місця події. На ньому видно понівечену автівку та російський прапор.

У Херсонській ОВА, за даними Perepichka NEWS, заявили, що інформація про ліквідацію Ковальова не відповідає дійсності.

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Як відомо, оперативники ДБР встановили, що Ковальов перейшов на бік окупантів. Підконтрольні йому підприємства постачали продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ.

3 травня стало відомо, що нардепа-зрадника виключили зі складу фракції. Згодом у ДБР порушили кримінальне провадження щодо Ковальова за колабораційну діяльність.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ зараз знаходяться близько в 15 км від Херсона. З'явилися серйозні підстави для звільнення міста в майбутньому. Українські військові зуміли пробити оборону окупантів і вже бачать місто в біноклі.

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