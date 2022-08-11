Дружина залишилася без чоловіка, зате з орденом: в Україні ліквідували молодого бурята-десантника

Ліквідований бурят з дружиною / facebook.com/irakli.komaxidze

В Україні був ліквідований контрактник російської армії-десантник Кирило Варфоломєєв з Мухоршибірського району Бурятії.

Засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе повідомив, що разом з окупантом могли загинути і його командири.

23-річний бурят Варфоломєєв родом з села Харашибір "мав хорошу фізичну підготовку, займався спортом", а також перебував у так званому військово-патріотичному клубі "Факел", де брав участь у районних і республіканських турнірах "Патріоти Росії".

У росЗМІ не уточнили деталей смерті рядового армії РФ на українській землі, але поспішили запевнити, що він "посмертно нагороджений орденом Мужності". Також додали, що у "спокійного, цілеспрямованого і доброго" загарбника, який обстрілював мирні міста і вбивав українців, "залишилася Молода дружина Олена".

"Рядовий Варфоломєєв служив на посаді механіка-радіотелефоніста відділення командно-штабних машин, у зв'язку з чим резонно припустити, що разом з ним і КШМ "до Кобзона" відправлені і командири", – припустив OSINT-експерт Комахідзе.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Читайте також: