Думав, що армія РФ - "найсильніша у світі": ЗСУ ліквідували самовпевненого окупанта

Кирило Салмін вірив у непереможність армії РФ/ Фото УНІАН, twitter.com/Shtirlitz5

Збройні сили України ліквідували російського окупанта Кирила Салміна зі Свердловської області. Він служив на російському флоті й жив у Калінінграді. Загарбник активно доводив у соцмережах, що армія РФ - "найсильніша на всьому білому світі".

Про ліквідацію самовпевненого путінського солдата повідомив в Twitter офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

"Морячки замість піхоти в окопи? Щось пішло у рашистів не за планом. Мінус", - написав він.

У російських пабліках пишуть, що ліквідований 25-річний Кирило Салмін був родом зі Свердловської області, служив у ВМФ РФ і жив у Калінінграді. Воювати в Україну він відправився не в якості моряка, а як звичайний піхотинець. Воював Салмін "з першого дня" російського вторгнення.

"У спеціальній військовій операції в Україні брав участь з першого дня. Він все знав і розумів. Він бачив, що операція йде непросто, бачив значні втрати. Бачив загиблих і поранених", - пишуть росіяни.

Про ліквідацію загарбника стало відомо 11 липня.

"У розпал бою в окоп матроса влучив ворожий снаряд", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який мріяв позбавити нашу країну незалежності й приєднати її до Росії. Йдеться про солдата окупаційної армії РФ Андрія Чернецова.

Також в Україні ліквідований контрактник російської армії зі 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну та українців.

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