Думав, що "творить історію": в Україні ліквідували окупанта з Удмуртії

Григорій Романов ліквідований в Україні / Фото twitter.com/Shtirlitz53

На війні в Україні ліквідовано окупанта Григорія Романова. 23-річний загарбник був упевнений, що "творить історію".

Про ліквідацію російського військового розповів у Twitter полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

"Історик поламався", – написав він.

Інформацію про загибель Романова офіційно підтвердив уряд Удмуртії. Поховали російського окупанта 17 липня.

У російських соцмережах пишуть, що Романов був родом з Удмуртії, а саме села Якшур-Бодья.

1 липня він писав у своєму акаунті: "Поки ви сидите на дивані, я творю цілу історію".

Григорій Романов був родом з Удмуртії / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol.

Крім того, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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