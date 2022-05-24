ЗСУ якісно контролюють територію поблизу Сєвєродонецька - розвідка Британії / колаж фото ua.depositphotos.com

У Міністерстві оборони Великобританії заявили про те, що ЗСУ зберігає контроль над фронтом в районі Сєвєродонецька. Про це повідомляють представники британської розвідки.

Разом з тим, за даними британців, російські окупанти домоглися локальних успіхів, зосередивши в районі артилерійські підрозділи. Далі - вороги як і раніше прагнуть окупувати всю Луганську область.

Також наголошується, що російські війська намагаються оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. На даний момент північну і Південну осі цієї операції поділяють приблизно 25 кілометрів території, які утримується Україною.

"Хоча зараз це головне зусилля Росії, ця операція є лише частиною російської кампанії по захопленню Донбасу. Якщо лінія фронту на Донбасі зрушить далі на захід, це розширить шляхи сполучення Росії і, ймовірно, призведе до того, що її сили зіткнуться з подальшими труднощами з матеріально-технічним постачанням", – заявили в британській розвідці.

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Нагадаємо, раніше російські окупанти готують форсування Сіверського Дінця на ділянці Дронівка-Білогорівка для підготовки нового наступу, в південній частині міста Ізюм розгорнули додаткові підрозділи ствольної артилерії. Зосереджуються сили для оточення Лисичанська і Сєвєродонецька з подальшим виходом на адмінкордон Луганської області, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ 23 травня.

В Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська активізували наступ в районі лиману та Авдіївки, ворог намагається перерізати українські лінії постачання. При цьому російські війська додатково посилили артилерійські удари по Авдіївці.

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