"Другий Маріуполь": Арестович розповів про небезпеку, яка нависла над Сєвєродонецьком

Сєвєродонецьк - велике місто, загроза "другого Маріуполя" там існує значною мірою / Фото УНІАН, Reuters

Загроза оточення Сєвєродонецька російськими військами реальна. Впродовж доби туди намагалися зайти окупанти з різних сторін, але скрізь атаки було відбито.

Ситуація в місті вже схожа на те, що було на початковій стадії. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live за підсумками 23 травня.

За словами Арестовича, в боях за Сєвєродонецьк особливо небезпечна ситуація склалася з боку Попасної, де російські окупанти наблизилися до траси Бахмут – Лисичанськ на відстань "вогневого контролю" артилерією.

"Сєвєродонецьк - велике місто, загроза "другого Маріуполя" там існує в значній мірі. Це вже в якомусь сенсі Маріуполь на початкових фазах. Оточать - не оточать, подивимося", – сказав радник глави ОП.

Якщо окупанти візьмуть Сєвєродонецьк - це означатиме обвалення великого вузла оборони України, від якого недалеко до східних кордонів Луганської області.

Арестович додав, що захоплення Сєвєродонецька позначиться на поліпшенні морального стану путінських військ і дасть можливість російській владі піднести це своїм громадянам як велику перемогу.

Радник глави ОП пояснив, що гіпотетичне взяття Сєвєродонецька росіянами стало б маленьким оперативно-тактичним успіхом, ціна взяття якого зависока.

За інформацією Арестовича, з 4 квітня російська армія на цьому напрямку (в русі від Ізюма і далі) втратила мінімум кілька тисяч убитими і пораненими. Зокрема, підрозділи, які брали Попасну, втратили 60-80% особового складу.

На уточнююче запитання, чи є ці втрати втратами саме російської армії, а не мобілізованих в ОРДЛО, Арестович відповів ствердно.

"Російської, чисто російської. ЛНР / ДНР там теж присутня, але треба зрозуміти, що там в основному і їхні кадрові частини, які існують вісім років. Тому що мобілізованих кидають в основному зараз на Авдіївку", – сказав Арестович.

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Як повідомляв Главред, російські окупанти готують форсування Сіверського Дінця на ділянці Дронівка-Білогорівка для підготовки нового наступу, в південній частині міста Ізюм розгорнули додаткові підрозділи ствольної артилерії. Зосереджуються сили для оточення Лисичанська і Сєвєродонецька з подальшим виходом на адмінкордон Луганської області, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ 23 травня.

В Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська активізували наступ в районі Лиману та Авдіївки, ворог намагається перерізати українські лінії постачання. При цьому російські війська додатково посилили артилерійські удари по Авдіївці.

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