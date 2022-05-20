Окупанти вдарили по школі в Сєвєродонецьку, де ховалися понад 200 осіб: є загиблі

У приміщенні було багато дітей.
Російські загарбники обстріляли школу в Сєвєродонецьку на Луганщині, де ховалися мирні мешканці. Внаслідок цього загинули щонайменше троє людей.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. Він зазначив, що в момент атаки у приміщенні перебували понад 200 людей.
"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Понад 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці", – написав голова ОВА.
Він зазначив, що поліція Луганської області наразі намагається перевезти людей до іншого укриття.
"Прошу, якщо ви залишилися в місті – постійно знаходьтеся в укриттях", – додав Гайдай.
Нагадаємо, вранці 20 травня у Києві та ще трьох областях прогриміли потужні вибухи. Перед цим у столиці, області та багатьох інших областях України була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, місто Рубіжне у Сєвєродонецькому районі Луганській області розділило долю Маріуполя. Російські загарбники практично вщент його знищили – зараз там немає майже жодної будівлі, яка вціліла. Фото зруйнованого міста показав Гайдай.
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