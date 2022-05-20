Окупанти вдарили по школі в Сєвєродонецьку, де ховалися понад 200 осіб: є загиблі

Окупанти вдарили по школі в Сєвєродонецьку/ Фото ілюстративне - руйнування одного з будинків через обстріли окупантів на Луганщині; Telegram Гайдай, скрін з відео

Російські загарбники обстріляли школу в Сєвєродонецьку на Луганщині, де ховалися мирні мешканці. Внаслідок цього загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. Він зазначив, що в момент атаки у приміщенні перебували понад 200 людей.

"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Понад 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці", – написав голова ОВА.

Він зазначив, що поліція Луганської області наразі намагається перевезти людей до іншого укриття.

"Прошу, якщо ви залишилися в місті – постійно знаходьтеся в укриттях", – додав Гайдай.

Нагадаємо, вранці 20 травня у Києві та ще трьох областях прогриміли потужні вибухи. Перед цим у столиці, області та багатьох інших областях України була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, місто Рубіжне у Сєвєродонецькому районі Луганській області розділило долю Маріуполя. Російські загарбники практично вщент його знищили – зараз там немає майже жодної будівлі, яка вціліла. Фото зруйнованого міста показав Гайдай.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також: