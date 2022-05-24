Окупанти штурмують Сєвєродонецьк, але навряд чи візьмуть Бахмут – аналітики США

Окупанти РФ готують новий наступ / Reuters

Російські війська активізували наступ в районі Лиману та Авдіївки, ворог намагається перерізати українські лінії постачання.

При цьому російські війська додатково посилили артилерійські удари по Авдіївці, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Відзначається, що не виключений в найближчому майбутньому незначний успіх окупантів на захід від Попасної, але навряд чи РФ зможе швидко захопити Бахмут (якщо взагалі зможе захопити місто).

Разом з тим російські війська, ймовірно, посилять своє угруповання на північ від Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню українського контрнаступу до російського кордону. Туди можуть бути перекинуті частини 1-ї танкової армії.

У ISW додали, що російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька і домоглися незначних успіхів в оточенні міста.

/ understandingwar.org

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ готують форсування Сіверського Дінця на ділянці Дронівка – Білогорівка для підготовки нового наступу, в південній частині міста Ізюм розгорнув додаткові підрозділи ствольної артилерії.

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