Ворог оточує Лисичанськ і Сєвєродонецьк, готує форсування Сіверського Дінця

Російські окупанти / Reuters

Російські окупанти готують форсування Сіверського Дінця на ділянці Дронівка – Білогорівка для підготовки нового наступу, в південній частині міста Ізюм розгорнули додаткові підрозділи ствольної артилерії.

Зосереджуються сили для оточення Лисичанська і Сєвєродонецька з подальшим виходом на адмінкордон Луганської області, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог чинить інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення і в глибині оборони наших військ в Донецькому, Слобожанському і Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій відзначається в Донецькому районі, а саме недалеко від Лисичанська і Сєвєродонецька.

Ворог завдав авіаційного удару по позиціях українських військ в районі населеного пункту Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджується на утриманні зайнятих позицій і поліпшенні свого тактичного положення. Зокрема, ворог здійснює штурмові дії з метою закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.

На Слов'янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку противник за підтримки артилерії веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка.

На Бахмутському напрямку ворог поліпшив тактичне положення в районі населеного пункту Василівка.

На Авдіївському, Курахівському і Новопавлівському ворог здійснював вогняне ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.

На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для відновлення наступальних дій у напрямку Василівка-Кам'янське. Здійснюють перегрупування.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

На Криворізькому і Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ.

Раніше повідомлялося, що на Донецькому і Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової бронетехніки і шість одиниць автомобільної техніки противника.

Дивіться новини Донбасу онлайн

Читайте ще: