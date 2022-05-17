УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під Сєвєродонецьком ЗСУ відбили штурм РФ: ворог відступив з втратами

17 травня 2022, 07:56

Окупанти не мали успіху на Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

війна, вторгнення, ЗСУ
Українські військові відбили ворожу атаку / Фото Reuters

Російські окупанти зміцнюють свої позиції на східних рубежах України для недопущення Збройних сил України на ці території, повідомляє прес-служба Генерального штабу.

"На Слобожанському противник зосереджує головні зусилля на стримуванні підрозділів Сил оборони. На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. На Слов'янському напрямку - здійснює доукомплектування і заповнення втрат, намагається відновити наступ", - йдеться в оперативному зведенні Генштабу в Facebook.

Відзначається, що авіація противника виробляла ураження об'єктів цивільної та військової інфраструктури в східній операційній зоні і промислових об'єктів в глибині території України.

Також продовжує зберігатися загроза нанесення по Волинському і Поліському напрямках з території Республіки Білорусь ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об'єктах України.

Крім того, на Сіверському напрямку ворог продовжує посилено охороняти ділянку українсько-російського кордону. У районі населеного пункту Білокопитове Сумської області здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.

На Донецькому напрямку російські військові продовжують обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве і посилює угруповання військ.

Разом з тим, в ході бойових дій ворог зазнав втрат і відійшов на Сєвєродонецькому напрямку в районі населеного пункту Сиротине.

Також окупанти не мали успіху на Бахмутському (н.п. Віскріва), Авдіївському (н.п. Кам'янка, Курахівському (н.п. Вугледар) напрямках.

В Новопавлівському і Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам'янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали українські підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка та Осокорівка.

У Генштабі додали, що на Бессарабському напрямку в результаті ракетного удару з російських літаків стратегічної авіації в Білгород-Дністровському районі Одеської області вражені об'єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.

В акваторії Чорного моря в районі острова Зміїний відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.

читайте такожЗбройні Сили України вийшли на кордон з Росією в Харківській області

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 27 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

читайте такожРашисти розбігалися як таргани: ЗСУ потужним ударом з "салютом" рознесли позиції ворога

Читайте ще:

viber
Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Популярне
Солідний дохід і кар'єрні перспективи: 4 знака поміняють роботу до кінця травняСолідний дохід і кар'єрні перспективи: 4 знака поміняють роботу до кінця травня "Їх повинні були дискваліфікувати": у Росії почалася істерика після перемоги України на Євробаченні-2022"Їх повинні були дискваліфікувати": у Росії почалася істерика після перемоги України на Євробаченні-2022 "Цей закоханий погляд!": лідер Kalush Orchestra та його дівчина потрапили на перші смуги іноЗМІ"Цей закоханий погляд!": лідер Kalush Orchestra та його дівчина потрапили на перші смуги іноЗМІ Коли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихіднийКоли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихідний Брутальний Хливнюк прикрасив обкладинку американського глянцюБрутальний Хливнюк прикрасив обкладинку американського глянцю
Підтримайте Главред

Останні новини

08:33

"Наздогнала карма": на Зміїному ЗСУ знищили розвідників-зрадників з Севастополя

08:33

Артилеристи ЗСУ влучним ударом висадили в повітря ворожу гаубицюВідео

08:28

Борна кислота - запорука шикарного врожаю огірків: як застосовувати копійчаний засіб

08:22

Гороскоп на сьогодні, 17 травня 2022: Дівам – заздрість, Рибам – обман, Близнюкам - хороші звістки

07:56

Під Сєвєродонецьком ЗСУ відбили штурм РФ: ворог відступив з втратамиВідео

Реклама
07:53

На Півдні України знищено склад боєприпасів і три десятки окупантів біля Чорнобаївки

07:26

Війська РФ відкинуто на 20 км від Харкова - комбат спецпідрозділу Kraken

06:51

Під ранок окупанти завдали ракетних ударів одразу по трьох областях України: перші подробиці

06:29

Чому Туреччина не хоче пускати Фінляндію і Швецію до НАТОПогляд

04:05

Військовий експерт назвав два фактори, які наближають перемогу України у війніВідео

04:02

Сильно змінився: на Олександра Еллерта "наїхали" за відмову від української мови

03:42

Як незручно вийшло: російська Пісня року під загрозою зриву через дефіцит українських артистів

03:10

Вчені розповіли, яким небезпечним захворюванням можуть заразитися власники кішок

03:05

Андрій Макаревич показав Аллу Пугачову та Бориса Гребенщикова на вечірці в Ізраїлі

02:37

Київ у небезпеці: астролог дав несподіваний прогноз про війну в Україні

02:02

Можете залишитись без грошей: що категорично не можна зберігати в гаманці

01:32

Експерт пояснив, як і чому росіяни змінили методи війни проти ЗСУ

00:51

Прикмети на 17 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:41

Перемога України на Євробаченні: Сосєдов помарив про фашизм і прокоментував перемогу Kalush Orchestra

00:35

Литовська конкурсантка емоційно відреагувала на нуль від українського журі на Євробаченні-2022

Реклама
00:26

Евакуація військових із Азовсталі: вивезли понад 200 осіб, їх обміняютьВідео

00:16

У Бучі художниця "перетворює" отвори від куль на квіти

00:02

Кремль морально готує населення до здачі Криму - АрестовичВідео

00:01

Приходько зізналася, що їй не соромно від того, що вона на Євробаченні представляла Росію

16 травня, понеділок
23:58

У Раді вигадали, яким чином карати за незаконне носіння військової форми

23:39

"Всі мої брати зі зброєю": Притула розповів, як він справляється з війною

23:38

Магнітні бурі накриють Землю найближчими днями: названо небезпечні датиВідео

23:24

Дмитро Танкович розповів, чому Оксана Марченко "некомфортна людина"

23:24

Чому Путін відмовляється від переговорів із Зеленським: відповідь ОП

23:05

Полякова показала новий патріотичний лук "фешн кутюр"

23:00

Євросоюз затвердив фінансову допомогу Україні: на що підуть грошіВідео

22:56

Зґвалтували вагітну та 83-річну бабусю: жителі Херсонщини розповіли про жахи окупаціїВідео

22:35

Путін зазнає поразки в битві за Україну і може піти новою війною на Грузію - CNN

22:28

Під Києвом знайшли ще одне поховання, серед убитих громадянин ЧехіїВідео

21:52

В Україні вдарять заморозки: синоптики назвали дату небезпечної погодиВідео

21:33

Ердоган різко висловився щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТОВідео

21:33

"Поступки" щодо Криму та Донбасу в обмін на зупинку війни: в МЗС зробили заяву про позицію КиєваВідео

21:31

Рашисти розбігалися як таргани: ЗСУ потужним ударом з "салютом" рознесли позиції ворогаВідео

21:30

"Треба начистити помийний писок прямо в залі": український комік пожартував про померлих воїнів ЗСУ

20:47

Названо три речі, які повинні бути в будинку у кожного знака зодіакуВідео

Реклама
20:47

Чим раніше Україна переможе у війні, тим швидше знизяться ціни у світі - Подоляк

20:41

"Духовні повії, які за гроші готові забути батьківщину": Гордон висловився про королеву і Тарзана

20:36

"Збереження життя особового складу": командир Азова заявив про виконання завдань у МаріуполіВідео

20:20

Скандал за скандалом: Ірина Федишин зганьбилася з допомогою для ЗСУВідео

20:20

"Стріляли з-за кутів і гаражів": окупантів РФ у Харкові розбивала Тероборона - терорист ГіркінВідео

19:52

Під Бахмутом окупанти напоролися на потужну відповідь ЗСУ: отримали по зубах і відійшли з втратамиВідео

19:45

Поїхав, але обіцяв повернутися: нардеп Шуфрич залишив Україну

19:33

Путінський режим вже здох, або Навіщо в Кремлі заговорили про капітуляціюПогляд

19:32

Німецька зброя битиме рашистів: у ФРН розповіли про САУ і "зенітні танки" для ЗСУВідео

19:28

Натовп шанувальників і гучні овації: переможці Євробачення Kalush Orchestra повернулися в УкраїнуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти