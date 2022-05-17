Під Сєвєродонецьком ЗСУ відбили штурм РФ: ворог відступив з втратами

Українські військові відбили ворожу атаку / Фото Reuters

Російські окупанти зміцнюють свої позиції на східних рубежах України для недопущення Збройних сил України на ці території, повідомляє прес-служба Генерального штабу.

"На Слобожанському противник зосереджує головні зусилля на стримуванні підрозділів Сил оборони. На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. На Слов'янському напрямку - здійснює доукомплектування і заповнення втрат, намагається відновити наступ", - йдеться в оперативному зведенні Генштабу в Facebook.

Відзначається, що авіація противника виробляла ураження об'єктів цивільної та військової інфраструктури в східній операційній зоні і промислових об'єктів в глибині території України.

Також продовжує зберігатися загроза нанесення по Волинському і Поліському напрямках з території Республіки Білорусь ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об'єктах України.

Крім того, на Сіверському напрямку ворог продовжує посилено охороняти ділянку українсько-російського кордону. У районі населеного пункту Білокопитове Сумської області здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.

На Донецькому напрямку російські військові продовжують обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве і посилює угруповання військ.

Разом з тим, в ході бойових дій ворог зазнав втрат і відійшов на Сєвєродонецькому напрямку в районі населеного пункту Сиротине.

Також окупанти не мали успіху на Бахмутському (н.п. Віскріва), Авдіївському (н.п. Кам'янка, Курахівському (н.п. Вугледар) напрямках.

В Новопавлівському і Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам'янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали українські підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка та Осокорівка.

У Генштабі додали, що на Бессарабському напрямку в результаті ракетного удару з російських літаків стратегічної авіації в Білгород-Дністровському районі Одеської області вражені об'єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.

В акваторії Чорного моря в районі острова Зміїний відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.

читайте такожЗбройні Сили України вийшли на кордон з Росією в Харківській області

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 27 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

читайте такожРашисти розбігалися як таргани: ЗСУ потужним ударом з "салютом" рознесли позиції ворога

Читайте ще: