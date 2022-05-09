Точні удари по позиціях ворога: бійці ЗСУ розбили три САУ військ Росії у Харківській області

Фрагмент знищення однієї з ворожих самохідних артилерійських установок / Скріншот відео facebook.com/anton.gerashchenko.7

Війська України під час боїв з російськими військовими у Харківської області розтрощили три самохідні артилерійські установки ворога. В одній з САУ здетонував весь боєзапас, стався вибух, а вибухова хвиля від нього розійшлася на сотні метрів. Дві інші ворожі установки після попадання в них снарядів загорілися і стали металобрухтом. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На своїй сторінці Facebook він опублікував відео роботи 92-ї бригади ЗСУ, якій вдалося завдати нищівного удару по російських окупаційних військах.

читайте також"Перемогти зло непросто, але ми це зробимо": боєць ЗСУ і бригада розбили три десятки бронетехніки РФЗа його словами, українські війська знищили три самохідні артилерійські установки ворога. В одній з їх сталася детонація всього бойового запасу, стався вибух, а вибухова хвиля пішла на сотні метрів.

Дві інші САУ російських військ загорілися після того, як в них влучили українські снаряди. Установки перетворилися на металобрухт.

"Відмінно зносить вежу! І не одну, а відразу три! Це відео знищення 3-х 152 мм САУ "Гіацинт" можна дивитися вічно, особливо момент, коли в одній з них детонує весь боєзапас, зриває вежу, а ударна хвиля проходить сотні метрів, колихаючи степову траву на Харківщині. Дякую артилеристам 92-бригади за хірургічно точну роботу по ворогу" – підкреслив Геращенко.

ЗСУ знищують техніку армії РФ

Раніше сили оборони України на південному напрямку знищили російських окупантів на південному напрямку. Було розтрощено зенітно-ракетний комплекс Тор і іншу техніку, серед якої РСЗВ Град, САУ і БПЛА Орлан-10. Розбитий ЗРК Тор окупанти збиралися перекинути на острів Зміїний.

У Запорізькій області ЗСУ провели тактичний контрнаступ на зайняті російськими окупаційними військами позиції. Під час боїв вбито 142 російських військових, 183 поранені. Було знищено 4 ворожих танки, 4 РСЗВ град, дві 122-мм САУ 2С1 Гвоздика, один 120-мм міномет, 14 ББМ і два безпілотники типу Орлан-10.

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