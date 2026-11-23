Розвідка доповіла про оновлені плани атак, а МЗС і Міноборони отримали персональні доручення щодо постачання ППО.

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Зеленський отримав доповідь ГУР про плани РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, mvs.gov.ua

Головне із заяви Зеленського:

Військові отримали завдання через нові плани атак Росії

Ситуація в Одесі та області вкрай складна вже кілька днів

МЗС і Міноборони мають прискорити постачання ППО від партнерів

Країна-агресор Росія скоригувала сценарії масованих атак на Україну, і командування Сил оборони вже отримало відповідні вказівки. Паралельно Одещина кілька днів поспіль залишається регіоном із найгострішою енергетичною кризою: противник цілеспрямовано знищує мережі, щойно їх вдається полагодити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Попередження розвідки глава держави обговорив із військовим керівництвом. Від армії він очікує жорсткої дисципліни в реагуванні на нові загрози.

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"Була доповідь ГУР щодо оновлених російських планів ударів, є відповідні завдання для військових. Обговорили це з Головнокомандувачем ЗСУ, і я розраховую на повне виконання визначених захисних завдань", - наголосив Зеленський.

Першим питанням наради з регіонами стало енергопостачання на півдні. Тактика противника там змінилася: удари наносяться не одноразово, а хвилями.

"Уже кілька днів ситуація вкрай складна через удари по лініях електропередачі, підстанціях. Росіяни спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх. Протидіємо", - зазначив президент.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Які наслідки ударів по Україні

Окрім півдня, на нараді заслухали звіти про наслідки атак у Дніпрі та Дніпропетровській області, на Харківщині, у Запоріжжі, Києві, на Полтавщині й Чернігівщині. Серед проблемних точок також Суми, Конотоп та інші громади Сумщини.

Окремо йшлося про Слов'янськ і Краматорськ - там обговорювали поточні виклики та залучення додаткових сил.

Окремі слова глава держави адресував енергетикам і комунальникам, які виходять на об'єкти одразу після кожної атаки.

"Дякую всім ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто фактично 24/7 працює для відновлення", - сказав Зеленський.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи є затримки з PAC-2 і PAC-3 від США

Для столиці готують додаткові рішення щодо мобільності мешканців. За даними президента, йдеться про залучення додаткового транспорту та гарантії, що громадський транспорт курсуватиме і під час знеструмлень, і після обстрілів.

Очільники зовнішньополітичного та оборонного відомств отримали персональні доручення домовитися з союзниками про швидшу передачу систем протиповітряної оборони.

"Є конкретні країни, які можуть допомогти, і потрібне більш оперативне постачання в Україну. Важливо, щоб було подолане і затягування постачання перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 від США", - додав глава держави.

Patriot / Інфографіка: Главред

Коли Росія може посилити обстріли

Моніторинговий канал єРадар повідомив, що із настанням стійких морозів країна-агресор Росія може посилити ракетні та дронові удари по Україні, зосередивши їх на енергетиці.

Зазначається, що противник, імовірно, спробує використати холод, щоб перевантажити енергосистему та залишити людей із перебоями у світлі, теплі й воді.

"Імовірно, противник намагатиметься використати період низьких температур для збільшення навантаження на українську енергосистему шляхом проведення як масованих комбінованих атак, так і серії локальних ударів", - наголосили монітори.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці в понеділок, 23 листопада, РФ атакувала Київ, у столиці пролунали вибухи. У Подільському районі уламки впали на нежитлову будівлю без подальшого загоряння. У Святошинському районі уламки впали на території закладу освіти.

22 листопада Росія вдарила по житловому будинку в Димері на Київщині, доля двох людей досі невідома. За ніч з-під завалів дістали тіла ще семи загиблих, загалом цей удар країни-агресорки забрав життя 11 людей.

Також 22 листопада росіяни завдали удару по Слов'янську Донецької області бомбою "ФАБ-500" з модулем УМПК. Авіабомба влучила в один із під’їздів багатоквартирного житлового будинку. У результаті атаки загинули 56-річний чоловік і жінка.

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