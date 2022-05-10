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"Подія, яка має увійти до підручників історії": як ЗСУ принизили "другу армію світу"

10 травня 2022, 02:03

Так зухвало і так далеко "російський військовий корабель" ще не відправляв ніхто.

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Як ЗСУ принизили "другу армію світу" / скріншот, Укрпошта

Посил українських військових до російського корабля, який вже став "крилатою" фразою, увійде в історію.

Так зухвало і так далеко "російський військовий корабель" ще не відправляв ніхто, зазначив в Чаті на Главреді народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович.

"Це безпрецедентна подія, яка повинна увійти в підручники історії. Таким чином, до речі, це створить ще один безпрецедентний випадок, коли в підручниках історії буде фраза, яку вчителі не повинні вчити дітей вимовляти", - зазначив він.

В'ятрович також підкреслив, що ці слова прозвучать не тільки в підручниках з історії України, а й світу.

читайте такожУкраїна публічно дала РФ ляпасу: історик пояснив, чому РФ довго приховувала загибель крейсера МоскваРаніше один із захисників острова Зміїний Роман Грибов, Який послав російський військовий корабель 24 лютого у день вторгнення Росії в Україну у відповідь на пропозицію здатися, розповів, як російські військові поводилися зі своїми полоненими.

Зазначимо, що за поштовою маркою з горезвісним російським військовим кораблем шикувалися цілі черги.

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війна в Україні Володимир В'ятрович
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