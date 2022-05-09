Десятки окупантів здалися у полон на Харківщині після того, як їх оточили ЗСУ/ Скрін з відео

У Харківській області в селі Циркуни українські військові завдяки злагодженим діям оточили російських окупантів. Після цього у загарбників не залишилося іншого виходу, і вони просто здалися у полон.

Про це розповів головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. Він повідомив, що у полон здався 21 окупант.

Село Циркуни російські загарбники захопили ще у перший день широкомасштабного вторгнення 24 лютого. Тепер українські військові пішли у контрнаступ.

Під час зачистки населених пунктів Харківщини воїнами ЗСУ, окупанти сховалися у бункері колишньої частини Протиповітряної оборони. Проте захисники України там їх знайшли, і їм не лишалося нічого іншого, крім як здатися у полон.

Загарбників захопили і вибили з бункера воїни 92-ї бригади.

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Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, в РФ відбувся традиційний парад. У ньому брало участь щонайменше удвічі менше техніки, ніж минулого року. Менше було і військових: вони або воюють, або вже загинули в Україні.

Путін на параді вступив з лицемірною промовою, проте, всупереч прогнозам багатьох експертів, не оголосив загальну мобілізацію в Росії. Після цього радник голови ОП Михайло Подоляк розніс промову Путіна на 9 травня. Він наголосив, що Україна не хотіла атакувати Крим, а НАТО – Росію.

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