Десятки окупантів здалися у полон на Харківщині після того, як їх оточили ЗСУ

Загарбники намагалися заховатися у бункері, коли українські воїни пішли у контрнаступ, зачищаючи території.
У Харківській області в селі Циркуни українські військові завдяки злагодженим діям оточили російських окупантів. Після цього у загарбників не залишилося іншого виходу, і вони просто здалися у полон.
Про це розповів головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. Він повідомив, що у полон здався 21 окупант.
Село Циркуни російські загарбники захопили ще у перший день широкомасштабного вторгнення 24 лютого. Тепер українські військові пішли у контрнаступ.
Під час зачистки населених пунктів Харківщини воїнами ЗСУ, окупанти сховалися у бункері колишньої частини Протиповітряної оборони. Проте захисники України там їх знайшли, і їм не лишалося нічого іншого, крім як здатися у полон.
Загарбників захопили і вибили з бункера воїни 92-ї бригади.
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Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, в РФ відбувся традиційний парад. У ньому брало участь щонайменше удвічі менше техніки, ніж минулого року. Менше було і військових: вони або воюють, або вже загинули в Україні.
Путін на параді вступив з лицемірною промовою, проте, всупереч прогнозам багатьох експертів, не оголосив загальну мобілізацію в Росії. Після цього радник голови ОП Михайло Подоляк розніс промову Путіна на 9 травня. Він наголосив, що Україна не хотіла атакувати Крим, а НАТО – Росію.
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