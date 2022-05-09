На Півдні України ЗСУ зірвали спробу вивести групу розвідки ворога і знищили 51 окупанта

За добу ЗСУ ліквідували 51 окупанта / Reuters

За минулу добу на Херсонському та Миколаївському напрямках істотних змін в позиціях на лінії зіткнення не сталося. При цьому захисники України вчасно виявили і зірвали спробу противника вивести групу розвідки. В результаті бою з боку ворога є убитий, поранений та полонений.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.

"Вдаривши на початку доби системами залпового вогню по Миколаєву, ворог продовжував тероризувати інші південні регіони ракетними ударами впродовж усього дня. Над Херсонською та Одеською областями були збиті безпілотні розвідники Орлан-10 та ударний носій ракет Форпост відповідно", - йдеться у повідомленні.

Одеську область ворог упродовж доби атакував ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації. Шість ракет було знищено силами протиповітряної оборони.

Внаслідок ударів була пошкоджена електропідстанція і газопровід, зруйновані кілька приватних будинків і пошкоджені зони відпочинку. Є постраждалі.

Втрати армії РФ за добу склали:

51 окупант;

2 реактивні системи залпового вогню;

танк;

зенітно-ракетний комплекс Панцир-С;

2 БПЛА,

гелікоптер.

"Отримано підтвердження про втрати ворога напередодні - це ще 56 рашистів, ще 3 реактивні системи залпового вогню, 3 БТРи, 2 одиниці автомобільної техніки, а також істотно пошкоджений радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс Зоопарк 2", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов не виключив, що російські окупанти можуть відкрити другий фронт. На даний момент рівень загрози для Одеси з боку російських військових залишається досить високим.

Щоби відкрити другий фронт, армії РФ потрібно висадити десант і посилити групу військ, яка знаходиться в Придністров'ї.

"Тому і обстріли Одеси тривають і можуть бути посилені найближчим часом", - заявив Жданов.

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