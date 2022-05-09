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У Путіна відмовилися від авіації на параді через загрозу удару ЗСУ по військових літаках РФ - РНБО

9 травня 2022, 17:19

Росія неспроста вирішила скасувати повітряну частину параду 9 травня у Москві, Єкатеринбурзі, Самарі, Ростові-на-Дону та інших містах.

літаки РФ
Росія в попередні роки розганяла хмари для польоту авіації 9 травня, але цього року вирішила такі заходи не проводити / Фото Reuters

Кремль вирішив скасувати повітряну частину параду перемоги 9 травня у Москві, Єкатеринбурзі, Самарі, Ростові-на-Дону та низці інших міст Росії. Офіційна версія свідчить, що авіацію вирішили не використовувати через погану погоду. Однак, як стверджують російські опозиціонери, від авіації відмовилися через побоювання загрози удари по військових літаках з переносних зенітно-ракетних комплексів з боку ЗСУ. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Як повідомили у Центрі, російська влада вирішила відмовитися від запуску військової авіації на парад 9 травня у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі, Ростові-на-Дону, а також інших великих містах.

Формально в Кремлі сказали, що повітряну частину параду скасували через "погодні умови". При цьому в попередні роки росіяни проводили спеціальні заходи щодо "розгону хмар".

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читайте такожУкраїна не хотіла атакувати Крим, а НАТО - Росію: Подоляк розніс промову Путіна на 9 травня"За офіційною версією Кремля, 9 травня під час урочистостей "повітряна частина параду скасована через погодні умови". Цікаво, що у 2020 році російські медіа писали, що РФ витратила понад 540 млн рублів на "розгін хмар" для безпеки польотів військової авіації. У минулому році ця сума склала 417 млн рублів", - наголошується в повідомленні.

У Центрі при Раді національної безпеки сказали, що за версією опозиції Росії, польоти скасували, тому що в деяких містах російські військові літаки можуть "зустріти на шляху" українські переносні зенітно-ракетні комплекси.

"Тому історія про "погану погоду" - лише маніпуляція, оскільки для Росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату Путіна - не проблема. Особливо, враховуючи те, що, за різними оцінками, щодня РФ на "спецоперацію" з Україною витрачає від $500 млн до $20 млрд", - підкреслили в РНБО.

День Перемоги 9 травня

В Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року державне свято припадає на повномасштабну війну Росії проти України. Держава-агресор веде військові дії проти української держави з 24 лютого.

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням, в якому заявив, що українці вшановують подвиг своїх предків, загиблих у Другій світовій війні. Загинули понад 8 мільйонів українців. Нація сьогодні продовжує боротися за свободу для своїх дітей і переможе. Незабаром в Україні буде два дні перемоги, а на Хрещатику відбудеться військовий парад.

"Перемогли тоді. Переможемо зараз. І Хрещатик побачити парад Перемоги-Перемоги України! З днем Перемоги над нацизмом! Слава Україні!"- підкреслив Зеленський.

Парад Перемоги 9 травня відбувся і e Росії. У Москві на Красній площі виступив глава РФ Володимир Путін. Під час своєї заяви він озвучив низку пропагандистських повідомлень.

Він звинуватив Україну в, мовляв, намірі атакувати захоплений Росією Крим, а НАТО - в планах щодо нападу на російську державу. Мовляв, війна з "неонацистами і бандерівцями" була неминучою для Москви.

"Країни НАТО не захотіли нас почути, у них були зовсім інші плани, велася підготовка нападу на Крим, на Донбас. Альянс почав військове освоєння прилеглих до нас територій, у Києві заговорили про необхідність отримання ядерної зброї. Створювалася безпосередня загроза Росії біля наших кордонів. Все свідчило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим", - сказав Путін і підкреслив, що нібито саме тому Росія першою напала на Україну.

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РНБО новини Росії День перемоги 9 травня Парад Перемоги новини України
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