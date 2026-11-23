Гарантії безпеки для України залишаються невизначеними.

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Що сказав Зеленський про вступ України до НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Зеленський заявив про відсутність чітких гарантій безпеки

Президент закликав розглянути вступ України до НАТО

Росія не відповідає на пропозиції щодо зниження інтенсивності війни

Україна досі не має чіткої відповіді, хто і як захищатиме її в разі нового нападу Росії. Простішим рішенням було б прийняття України до НАТО. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.

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Питання майбутнього захисту України залишається відкритим попри обговорення гарантій безпеки з міжнародними партнерами. Президент наголосив, що досі не отримав конкретних відповідей щодо механізму реагування на можливу нову агресію Росії.

"Простіше було б прийняти Україну в НАТО. Досі немає чітких відповідей, хто і як захищатиме нас у разі нового нападу РФ", - заявив Зеленський.

Які країни і коли стали членами НАТО / Інфографіка: Главред

Чому Росія продовжує становити загрозу

Окремо президент звернув увагу на історію російської агресії та різні форми протистояння, до яких вдавалася Москва протягом останнього століття. Він поставив під сумнів можливість того, що Росія змінить свою поведінку в найближчі роки.

"Холодні війни, гібридні війни, торгові війни, ідеологічні війни, гарячі війни - різні форми, але завжди війни, завжди загрози. І немає жодних підстав вважати, що Росія стане іншою країною через рік чи п'ять років", - наголосив президент.

Як Росія реагує на пропозиції України

Зеленський також заявив, що Київ неодноразово пропонував Москві кроки для зниження інтенсивності бойових дій. Однак українська сторона досі не отримала відповіді, яка свідчила б про готовність Росії до мирного врегулювання.

"Ми неодноразово пропонували Росії кроки для зменшення бойових дій. І ми ніколи не були тими, хто загострював ситуацію... Росія досі не дає нам жодної мирної відповіді", - сказав Зеленський.

Україна завдає ударів по цілях Росії за її межами

Президент окремо згадав про українські удари по російських військових та енергетичних об'єктах. За його словами, відповідь України на російські атаки відчувається далеко за межами безпосередньої зони бойових дій.

"І сьогодні Росія відчуває нашу відповідь аж від Західного Сибіру, де горять її нафтопереробні заводи, до узбережжя Лівії, де тонуть її бойові кораблі", - заявив глава держави.

Чи готова Україна обміняти Донбас на вступ до НАТО

Україна не готова віддати Донбас в обмін на перспективу членства в НАТО, однак адміністрація Дональда Трампа має інструменти впливу на Київ у питанні територіальних поступок. Максимальним компромісом, на який може погодитися Україна, є замороження бойових дій по нинішній лінії фронту. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

Володимир Огризко вважає, що президент США Дональд Трамп не враховує готовності українців продовжувати боротьбу за власну державу. На думку дипломата, американський лідер не розуміє, чому Київ відкидає можливість домовленостей із Росією ціною втрати територій.

"Він не розуміє, що можна битися за своє існування, а не віддати 20% своєї території та почати з ворогом торгувати й обмінюватися дружніми посланнями", - наголосив Огризко.

Окремо дипломат звернув увагу на можливості американської адміністрації впливати на українську позицію під час переговорів. Він переконаний, що у США є достатньо засобів для такого впливу.

"Це інструменти, причому доволі дієві. І Трамп це прекрасно розуміє і знає, що в такий спосіб на нас можна тиснути", - зазначив Огризко.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Берліні заявив про готовність України сісти за стіл чотиристоронніх переговорів за участі Європи, США та Росії вже найближчим часом. Глава держави наголосив, що Київ готовий до такої зустрічі "буквально завтра" (партнери орієнтуються на її проведення до Різдва), проте критичною умовою успіху є попереднє узгодження спільного порядку денного між Україною, США та європейськими союзниками.

Тим часом моніторинговий канал "єРадар" попередив про високу ймовірність посилення російських ракетних та дронових ударів на тлі стійкого зниження температури повітря та наближення морозів. Аналітики каналу зазначають, що активізація обстрілів енергетичного сектору може поєднувати масовані комбіновані атаки з серіями локальних ударів для критичного перевантаження енергосистеми, а під головним прицілом ворога залишаються електростанції, магістральні мережі передачі та розподільна інфраструктура.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що наступний раунд переговорів за участю Росії, США та України має відбутися незабаром. Представник російського диктатора уточнив, що основним майданчиком для майбутньої зустрічі Москва наразі розглядає Абу-Дабі, хоча не виключає й інших варіантів локації, проте визнав, що конкретних дат проведення перемовин сторони ще не визначили.

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