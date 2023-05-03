"Сценаріїв може бути два": експерт розповів, скільки триватиме український контрнаступ

Наш успішний контрнаступ дасть відповідь на те, яка частина з окупованих територій буде звільнена.

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Експерт розповів, скільки триватиме український контрнаступ / 28 ОМБр, скріншот

Скільки триватиме український контрнаступ покаже тільки бойова обстановка, але сценаріїв може бути два, впевнений керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що наступ може бути швидким, коли вдасться пробити лінії оборони ворога, просунутися в тил, завдати йому серйозних втрат і звільнити значну частину української території.

"Другий варіант буде повільнішим, якщо ворог упиратиметься і застосовуватиме все, що тільки може, і матиме певні успіхи в обороні. Тоді нам потрібно буде застосовувати той артилерійський вогневий вал, але краще, ніж це робили росіяни, точніше і ефективніше", - пояснив експерт.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Мусієнко підкреслив, що наш успішний контрнаступ дасть відповідь на те, яка це буде частина звільнених територій.

"Також контрнаступ зменшить потенціал російських військ, зіграє на деморалізацію особового складу військ РФ, і може спричинити певні події в Росії і дати нам додаткове вікно можливостей. Все це разом дійсно може призвести до того, що війна може завершитися раніше. Принаймні, поточна її фаза", - підсумував експерт.

Дивіться відео повного інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Контрнаступ українських військових

Раніше американський телеканал СNN підкреслював, що Москва недостатньо готова до українського контрнаступу. Зазначалося, що довгоочікуваний контрнаступ України здається неминучим, і те, як кожна зі сторін готується, дуже красномовно говорить про її готовність. РФ зараз знаходиться на стадії "бійки в барі перед закриттям".

Британське видання The Guardian зазначало, що контрнаступ Збройних сил України стане вирішальним випробуванням для України. На успіх Сил оборони України впливатимуть фактори, які від них не залежать, зокрема – забезпечення боєприпасами та погодні умови.

Також раніше повідомлялося, що армія України зіткнулася з гострим дефіцитом боєприпасів, ситуація певною мірою обмежує можливості для проведення успішної контрнаступальної операції. Для успіху ЗСУ на полі бою потрібно більше боєприпасів. Чехія готова збільшити поставки боєприпасів і проведе роботу з союзниками, щоб знайти можливість організувати додаткове забезпечення з інших джерел, заявив чеський президент Петро Павло.

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