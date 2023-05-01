Москва недостатньо готова до українського контрнаступу - CNN

Російська окупантська армія, вважають американські аналітики, належною мірою не готова до наступу ЗСУ - в силу об'єктивних причин.

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ЗСУ проти російської армії / колаж фото t.me/V_Zelenskiy_official і ua.depositphotos.com

Довгоочікуваний контрнаступ України здається неминучим, і те, як кожна зі сторін готується, дуже красномовно говорить про її готовність, повідомляє американський телеканал СNN.

Москва зараз знаходиться на стадії "бійки в барі перед закриттям". Після того, як ЗСУ звільнили Харків і Херсон, у Кремля було як мінімум сім місяців, щоб підготувати оборону наступної ймовірної мети українських атак ‒ Запорізької області.

Саме останні 72 години, вважають американські аналітики, можливо, найбільше продемонстрували недостатню готовність країни-агресора Росії до українського контрнаступу.

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Спершу був звільнений заступник міністра оборони РФ з питань тилу генерал Михайло Мізінцев (він же сумнозвісний як "М'ясник з Маріуполя"). Експерти вважають, що звільняючи ключових генералів за лічені дні до того, як армія окупантів зіткнеться з контрнаступом України, Москва тим самим посилає сигнал про те, що знаходиться в сум'ятті.

Більш того, нещодавно ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин прямо заявив ‒ у його солдатів так мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться піти з Бахмута — в спробі захопити який російські окупанти вже витратили тисячі життів.

Про виснаження запасів боєприпасів в країні-агресорі Росії було відомо давно, але припускати неминучий провал безпосередньо перед контрнаступом — це спроба перекласти провину, вважають американські експерти.

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ з метою звільнення своїх територій. Повертати будуть і Крим. За словами очільника держави, успіх військової операції залежить від підтримки західних союзників.

Колишній радник голови Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду розповів про те, що для звільнення Криму українській армії досить буде підійти до Азовського узбережжя і розбомбити Кримський міст. Російські війська потраплять в оперативне оточення і змушені будуть піти на "жест доброї волі". Але за Донбас, на його думку, доведеться посилено воювати.

Колишній радник ОП Олексій Арестович вважає, що після виходу сил оборони України до Азовського моря ЗСУ почнуть завдавати ударів по об'єктах російських окупантів у захопленому Криму. Як вважає журналіст, армія України знищить і Кримський міст, і Чорноморський флот.

Дивіться відео Главреду - Віктор Андрусів розповів про особливості контрнаступу ЗСУ:

Війна Росії проти України: