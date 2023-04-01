Перемога України у війні проти Росії у 2023 році малоймовірна - генерал Міллі

Деокупація територій - дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч військових РФ перебувають в Україні, зазначив американський генерал.

Генерал Марк Міллі оцінив шанси на перемогу України у 2023 році / Фото defense.gov

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що перемога України у війні проти Росії у 2023 році малоймовірна. При цьому він не сказав, що це неможливо.

"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року", - цитує генерала Defense One.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського про те, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих країною-агресором РФ територій України.

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"І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання", - зазначив Міллі.

Як повідомляв Главред, раніше генерал Міллі вже говорив, що в 2023 році ЗСУ буде важко проводити деокупацію територій від армії Путіна. На його думку, Україна зможе продовжувати оборону та стабілізувати ситуацію на фронті.

Контрнаступ ЗСУ

В Україну продовжує прибувати західне озброєння. У зв'язку з цим починається зворотний відлік до "Дня X" - моменту, коли ЗСУ завдадуть удару по армії російського диктатора Володимира Путіна і почнуть відвойовувати окуповані території. Військовий експерт Ніко Ланге прогнозує, що "День Х" для путінської армії настане вже в травні.

Видання The Economist з посиланням на європейських чиновників писало, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і досі вона отримала 40% всієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон з початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму понад 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що українські військові готуються до потужного контрнаступу, який найімовірніше відбудеться у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти бояться і намагаються підготуватися до цього – риють траншеї, будують укріплення, створюють лінії оборони.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що у 2023 році війна в Україні закінчиться і настане мирний час.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Це може статися вже в 2023 році.

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