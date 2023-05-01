Контрнаступ ЗСУ: Буданов заявив, що найближчим часом усі побачать очікувані результати

Глава ГУР також погодився з оцінками офіційних осіб США, які висловлювали сподівання, що контрнаступ як мінімум дозволить українським воїнам покращити позиції.

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Буданов заявив, що найближчим часом усі побачать очікувані результати контрнаступу/ УНІАН, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що під час запланованого контрнаступу Україна матиме головне завдання – визволення всіх окупованих територій.

За його словами результати усі зможуть побачити уже скоро. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

"Найближчим часом усі побачать очікувані результати", – наголосив очільник ГУР.

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Також Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США, які говорили про те, що мінімальним результатом контрнаступу українських військових може стати принаймні покращення позицій вздовж лінії фронту. Після цього захисники України зможуть бити по військовій логістиці російських загарбників на території окупованого Криму і в глибині Донбасу.

Контрнаступ українських військових

Раніше американський телеканал СNN наголошував, що Москва недостатньо готова до українського контрнаступу. Зазначалося, що довгоочікуваний контрнаступ України здається неминучим, і те, як кожна зі сторін готується, дуже красномовно говорить про її готовність. РФ зараз перебуває на стадії "бійки в барі перед закриттям".

Британське видання The Guardian зазначало, що контрнаступ Збройних сил України стане вирішальним випробуванням для України. На успіх Сил оборони України впливатимуть фактори, що від них не залежать, зокрема – забезпечення боєприпасами та погодні умови.

Також раніше повідомлялося, що армія України зіткнулася з гострим дефіцитом боєприпасів, ситуація певною мірою обмежує можливості для проведення успішної контрнаступальної операції. Для успіху ЗСУ на полі бою потрібно більше боєприпасів. Чехія готова збільшити постачання боєприпасів і проведе роботу з союзниками, щоб знайти можливість організувати додаткове забезпечення з інших джерел, заявив чеський президент Петро Павло.

Дивіться відео з прогнозами Олега Жданова і Романа Світана щодо контрнаступу ЗСУ:

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