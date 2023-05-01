'Так, все готово': Резніков запевнив, що контрнаступ ЗСУ буде вдалим

Контрнаступ ЗСУ виходить на фінішну пряму, але все залежить від ситуації на полі бою та яке рішення прийме військове керівництво України.

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Контрнаступ ЗСУ наближається / Фото: Facebook Генштаб ЗСУ; Олексій Резніков

Контрнаступ Збройних сил України буде вирішальним етапом для всієї України. Підготовка до контрнаступу вже вийшла на фінішну пряму. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков розповів під час інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я не просто сподіваюсь, я вірю в нього. Я переконаний, що багато що зроблено для того, щоб він (контрнаступ) був вдалий. Бо якщо не буде впевненості у наших генералів, у нашого Генштабу: від главкома до командуючих АТО ОСУ, відповідних командувачів видів, родів, звісно, нема сенсу йти. Все має бути сплановано, продумано", - заявив він.

Міністр оборони України назвав три головних фактори для успішного контрнаступу: наявність озброєння, підготовлені й навчені захисники, які знають свій план і забезпечення наступу всіма необхідними речами.

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"На сьогодні ми виходимо на оту "фінішну пряму", коли можна сказати "так, все готово", а далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою, генеральному штабу, главкому і його команді буде зрозуміло як, де і коли", - зазначив Резніков.

Дивіться відеоінтерв'ю Олексія Резнікова про новий наступ на окупантів:



Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія планує провести контрнаступ, в рамках якого має намір відкинути російські окупаційні війська і повернути Крим. Успіх ЗСУ залежить від постачань західних озброєнь.

Варто додати, що американські бойові танки Abrams доставлять в Україну наприкінці 2023 року або навіть на початку 2024-го. Українська армія отримає цю техніку не із запасів Пентагону. США використають для цього програму USAI.

Найближчі місяці будуть вирішальними. На успіх Сил оборони України впливатимуть фактори, що від них не залежать, зокрема - забезпечення боєприпасами та погодні умови.

Додамо, що американський телеканал СNN зазначає, що Москва недостатньо готова до українського контрнаступу - в силу об'єктивних причин.

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