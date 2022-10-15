"ЗСУ будуть тиснути": генерал США розкрив сценарій контрнаступу української армії

Бен Ходжес розповів про перспективи наступу ЗСУ/ скріншот, УНІАН

Для російських окупантів умови взимку будуть складнішими, ніж для атакуючих українських сил, заявив колишній командувач Сухопутними військами США на європейському континенті, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Я впевнений, що український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості піднятися на ноги, перегрупуватися або чогось навчитися. Це дуже важливо. Взимку на полі бою буде складніше. Українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни недостатньо оснащені, не готові і ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам української армії", - сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

На думку військового експерта, українські війська будуть продовжувати тиснути і процвітати, але це буде трохи повільніше і важче.

"Погода може спричинити труднощі для дронів. Але всі будуть при одних погодних умовах, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими", - додав Ходжес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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