ЗСУ б'ють війська РФ, але окупанти до останнього триматимуться за Херсон - заступник голови облради

Війська України звільнять Херсонщину від російської окупації / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Успіхи Збройних сил України на півдні можуть призвести до того, що війська Росії змушені будуть тікати через Дніпро. Але окупанти навряд чи залишать захоплений Херсон і, ймовірно, збираються утримувати місто до останнього. Вони зробили занадто багато політичних і пропагандистських ходів щодо Херсонщині, тому не зможуть просто так піти на "жест доброї волі". Про це заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що російські війська, навіть якщо опиняться в ситуації, коли їм доведеться бігти через Дніпро через успішний наступ ЗСУ, будуть до останнього намагатися утримати окупований Херсон.

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За словами чиновника, окупанти занадто багато зробили політичних і пропагандистських кроків щодо Херсону. Їм буде складно пояснити росіянам, чому довелося звідти піти.

"Занадто багато зробили заяв, занадто багато офіційних візитів чиновників до Херсона з розповідями, що "Росія у Херсоні назавжди". Пояснити це буде дуже складно", - вважає Соболевський.

Росіяни спробують залишитися у Херсоні за будь-якого розвитку військової ситуації.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що вартість життя російського солдата для їх керівництва нульова. Скільки б їх там ЗСУ не перемолотили - їм байдуже", - припустив він.

Також заступник голови Херсонської облради додав, що ЗСУ ефективно б'ють російські війська на півдні, проте прогнозувати подальший розвиток подій дуже складно. Він очікує звільнення Херсонської області від російських окупантів.

"Постійне знищення інфраструктури, складів, техніки та особового складу дуже послабило це військове угруповання. Вони постійно намагалися компенсувати це, а ЗСУ постійно все знищували... Я впевнений, що Херсонщина буде деокупована в будь-якому випадку - це тільки питання часу. Чи потрібно прискорювати ці процеси? Я впевнений, що ні. Там працюють професіонали. Вони чітко знають, що їм робити, коли їм робити. Вони працюють на фінішний результат – з мінімальними втратами для власної армії і мирного населення", - підкреслив Юрій Соболевський.

Контрнаступ армії України у Херсонській області

Збройні сили України проводять контрнаступальну військову операцію проти військ Росії у Херсонській області. Проводиться робота з витіснення ворога із захоплених позицій. Раніше українські підрозділи звільнили населений пункт Високопілля, над яким вже майорить державний прапор.

Спікерка Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла, що мости у Херсонській області, які окупанти РФ використовували в якості стратегічної логістики для забезпечення своїх військ, непридатні для проїзду важкої військової техніки. Сили оборони України знищили також три переправи ворога через Дніпро.

5 вересня радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив про звільнення села Ольгине, яке знаходиться північніше раніше деокупованого Високопілля. Є інформація і про інші звільнені населені пункти. За словами Арестовича, угруповання ворога на правому березі Дніпра потрпаило до оперативного оточення.

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