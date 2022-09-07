Контрнаступ ЗСУ: у Пентагоні спрогнозували терміни звільнення Херсона

У США оцінили успіхи ЗСУ на фронті / Reuters

В Херсонської області Збройні сили України почали досягати успіхів після початку контрнаступу, заявили офіційні особи США.

Україна прагне повернути Херсон до кінця 2022 року, повідомляє CNN з посиланням на офіційних представників Пентагону.

Вони звернули увагу на те, що раніше відбулися наймасштабніші наземні наступальні дії ЗСУ з початку вторгнення Росії.

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Американські чиновники кажуть, що українські сили домоглися певного успіху в нападі на російські лінії постачання з наміром відрізати і ізолювати російські війська, дислоковані в даний час на півдні на захід від Дніпра.

"У Херсонській області ми спостерігаємо триваючі наступальні операції українців", - резюмував прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

Контрудари ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, раныше повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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