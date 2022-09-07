Генерали РФ втекли з Херсона, "елітні" спецпідрозділи Путіна опинилися в пастці – розвідка

Росія не хоче добровільно здавати окупований Херсон - розвідка / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Російські генерали незадовго до початку контрнаступу сил оборони України втекли з окупованого Херсону і залишили там свої підрозділи. Військові РФ, які знаходяться на правому березі Дніпра, потрапили в пастку. Москва перекидає свої "елітні" підрозділи до Херсонської області і намагатиметься всіма силами утримати регіон. Однак у загарбників колосальні проблеми.

Як повідомляє 24 канал з посиланням на свої джерела в розвідці, ще до початку контрнаступальної операції ЗСУ у Херсонській області російські генерали швидко втекли з Херсона. В окупованому місті залишилися їхні солдати. Вороже угруповання на правому березі Дніпра приречене.

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У розвідці вважають, що російське керівництво відправляє своїх військових на вірну смерть. Відступати і здати Херсонську область, з набагато меншими втратами, вони не хочуть.

Щоб посилити своє угруповання в регіоні, вони перекидають туди резерви. Але якщо мости остаточно будуть розтрощені, вивести звідти війська буде неможливо.

Якщо ЗСУ звільнять Херсонщину, це стане величезним "політичним ляпасом" для Росії. Тому Кремль кидає туди елітні війська. Вони не щадять ані особового складу, ані техніки.

Крім того, в пастці і бойовики "ЛДНР", яких також відправляють до Херсонської області. Обіцяють відправити на південь України підкріплення у разі посилення українського контрнаступу. Але доставити туди війська у тому випадку, якщо ЗСУ зміцнять свій вогневий контроль, буде вже неможливо.

Підкреслюється, що в окупантів на Херсонщині закінчуються боєприпаси і продовольство. Російські солдати вимагають перевести їх на інший берег Дніпра. Опір притискають, і для цього командуванню РФ доводиться витрачати ще більше сил.

Армія України контрнаступає в Херсонській області

ЗСУ проводять контрнаступальні дії проти російських військ у Херсонській області. Ворожі військові підрозділи витісняються з тимчасово захоплених ними позицій. Раніше був звільнений населений пункт Високопілля, де вже встановили прапор України.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк сказала, що зусиллями ЗСУ всі мости на Херсонщині, якими окупанти користувалися для забезпечення своїх сил, вже в стані непридатності. ЗСУ розтрощили три ворожі переправи.

Радник ОП Олексій Арестович розповів про деокупацію села Ольгине у Херсонській області. Населений пункт розташований північніше Високопілля. За словами Арестовича, є й інші звільнені пункти. Угруповання росіян на правому березі Дніпра потрапило в оперативне оточення.

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