Нова мета для ВСУ: офіцери РФ втекли зі Снігурівки на Миколаївщині

Російські окупанти йдуть зі Снігурівки / t.me/DIUkraine

У Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в Медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Разом з тим він звернув увагу на те, що в Снігурівці ще залишаються війська противника.

"Ми цього чекаємо щодня... непідтверджена інформація, чекаю ще близько години: офіцерський склад покинув Снігурівку, але війська там ще залишаються", – додав Кім.

Наступ ЗСУ на півдні

Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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