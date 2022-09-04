"Звільнили ще 2 дні тому": ЗСУ підняли український прапор на Херсонщині та вибили окупантів

Тимошенко оприлюднив фото з піднятим прапором, але поки немає офіційної інформації про звільнення селища від російських окупантів.
В Херсонській області в селищі Високопілля підняли державний прапор України. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні", - написав він.
Тимошенко оприлюднив фото з піднятим прапором, але поки немає офіційної інформації про звільнення селища від російських окупантів.
Як написав у соцмережі народний депутат Олексій Гончаренко, Високопілля нібито звільнили ще 2 дні тому.
"За моїми даними, Високопілля звільнили ще два дні тому. Слава героям! Слава ЗСУ!",- написав Гончаренко.
Звільнення Високопілля
Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.
Війна в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.
Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.
"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.
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