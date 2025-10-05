'Всі загинули': щемливі подробиці про сімʼю, яку вбила Росія у Львівській області

Головне:
- Росіяни вдарили по Львівській області
- Внаслідок ворожої атаки загинула ціла родина
У неділю, 5 жовтня, російські окупанти вдарили по будинку на Львівщині. За повідомленням місцевої прокуратури, в результаті ворожої атаки загинула сім'я з 4 осіб в селі Лапаївка Львівського району. Родичі та сусіди поділилися інформацією про жертв російської атаки.
Пан Любомир у коментарі для Ми-Україна розповів, що у зруйнованому росіянами будинку жили його хороші знайомі. Вони були пенсіонерами.
Загиблу жінку звали - Люба, чоловіка - Михайло. Ще у них була донька, яка також загинула внаслідок ворожого удару.
"Знав тих людей... Всі загинули. Жінка Люба, він Михайло. Дочка не знаю, в одинадцятому класі, вона вже в епіцентр попала, і син Віталік. Ну не знаю, чи він виживе, чи не виживе. Бо то було зраненька, десь, будем говорити, о сьомій годині я там близько ходив, почув... Ті, що запускають, виконують наказ. А от ті, що дають наказ, то тих треба до Гаазького трибуналу", - сказав чоловік.
Дивіться відео, у якому чоловік розповідає про загиблу родину:
Пані Тетяна, родичка загиблих, ледь стримує сльози, коментуючи трагедію.
За словами жінки, тіла невістки з її донькою знайшли дуже понівеченими. У лікарні зараз член родини, який єдиний вижив.
"То моя вся родина загинула...Це просто жах. У 21 столітті, щоб так знущались над державою. І світ дивиться. Вони чекають, щоб прилетіло до них", - розповіла пані Тетяна у коментарі "Київ24".
Дивіться відео, у якому пані Тетяна прокоментувала трагедію на Львівщині:
Російська атака на Львівську область - що відомо
Як писав Главред, масованого ракетно-дронового удару по Україні завдала країна-агресор РФ у ніч на неділю, 5 жовтня. Близько п'ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів.
Мер Андрій Садовий закликав мешканців не виходити на вулицю та закрити вікна у будинках.
Згодом зʼявилася інформація про те, що внаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл. Він заявив, що у ніч на 5 жовтня, ворог випустив понад 550 повітряних цілей.
Читайте також:
- "Тяжка ніч": росіяни масовано обстріляли Україну, вирують сильні пожежі
- Яким областям України взимку загрожують відключення світла: прогноз експерта
- Прорив у переговорах України та РФ: у Туреччині назвали головну умову
Про джерело: Київ24
Київ24 — український комунальний телевізійний канал, заснований 1995 року. Засновник — Київська міська рада. Директор телеканалу — Юрій Лященко. Відповідно до програмної концепції КП КМР ТК "Київ" за форматом інформаційно-просвітницький телеканал, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред