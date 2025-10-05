'Всі загинули': щемливі подробиці про сімʼю, яку вбила Росія у Львівській області

Атака РФ на Львівську область 5 жовтня стала наймасштабнішим комбінованим ударом по регіону з початку повномасштабної війни.

РФ вбила родину у Львівській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот із відео

Головне:

Росіяни вдарили по Львівській області

Внаслідок ворожої атаки загинула ціла родина

У неділю, 5 жовтня, російські окупанти вдарили по будинку на Львівщині. За повідомленням місцевої прокуратури, в результаті ворожої атаки загинула сім'я з 4 осіб в селі Лапаївка Львівського району. Родичі та сусіди поділилися інформацією про жертв російської атаки.

Пан Любомир у коментарі для Ми-Україна розповів, що у зруйнованому росіянами будинку жили його хороші знайомі. Вони були пенсіонерами.

Загиблу жінку звали - Люба, чоловіка - Михайло. Ще у них була донька, яка також загинула внаслідок ворожого удару.

"Знав тих людей... Всі загинули. Жінка Люба, він Михайло. Дочка не знаю, в одинадцятому класі, вона вже в епіцентр попала, і син Віталік. Ну не знаю, чи він виживе, чи не виживе. Бо то було зраненька, десь, будем говорити, о сьомій годині я там близько ходив, почув... Ті, що запускають, виконують наказ. А от ті, що дають наказ, то тих треба до Гаазького трибуналу", - сказав чоловік.

Дивіться відео, у якому чоловік розповідає про загиблу родину:

Пані Тетяна, родичка загиблих, ледь стримує сльози, коментуючи трагедію.

За словами жінки, тіла невістки з її донькою знайшли дуже понівеченими. У лікарні зараз член родини, який єдиний вижив.

"То моя вся родина загинула...Це просто жах. У 21 столітті, щоб так знущались над державою. І світ дивиться. Вони чекають, щоб прилетіло до них", - розповіла пані Тетяна у коментарі "Київ24".

Дивіться відео, у якому пані Тетяна прокоментувала трагедію на Львівщині:

Російська атака на Львівську область - що відомо

Як писав Главред, масованого ракетно-дронового удару по Україні завдала країна-агресор РФ у ніч на неділю, 5 жовтня. Близько п'ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів.

Мер Андрій Садовий закликав мешканців не виходити на вулицю та закрити вікна у будинках.

Згодом зʼявилася інформація про те, що внаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл. Він заявив, що у ніч на 5 жовтня, ворог випустив понад 550 повітряних цілей.

