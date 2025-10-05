Рус
Загинула ціла родина з 4 осіб: зʼявилися нові деталі нічного обстрілу

Маріна Фурман
5 жовтня 2025, 11:02оновлено 5 жовтня, 11:48
У ніч на 5 жовтня ворог випустив понад 550 повітряних цілей проти України.
обстрел Украины
Цієї ночі росіяни здійснили масований ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Росіяни завдали масованого удару по України
  • Внаслідок російської атаки загинуло 5 людей

У ніч на 5 жовтня російські окупанти масовано обстріляли Україну. Ворог випустив понад 50 ракет різних типів і близько 500 ударних дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Лідер країни заявив, що внаслідок ворожого удару загинуло 5 людей, ще близько 10 постраждали.

"Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області були під ударом... Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор", - написав Зеленський.

Він зазначив, що цієї ночі ворог вкотре бив по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей.

"Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися", - наголосив український лідер.

Зеленський додав, що наразі у регіонах України тривають рятувальні й відновлювальні роботи.

Загинула ціла родина з 4 осіб: зʼявилися нові деталі нічного обстрілу
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Атака на Львівську область - нові подробиці

У Львівській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка, що на Львівщині.

На місці удару загинула ціла родина з 4 осіб, серед них — 15-річна дівчинка.

"Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах.

  • Наслідки російського удару по Львівській області
    Наслідки російського удару по Львівській області фото: ДСНС
  • Наслідки російського удару по Львівській області
    Наслідки російського удару по Львівській області фото: ДСНС
  • Наслідки російського удару по Львівській області
    Наслідки російського удару по Львівській області фото: ДСНС
  • Наслідки російського удару по Львівській області
    Наслідки російського удару по Львівській області фото: ДСНС
  • Наслідки російського удару по Львівській області
    Наслідки російського удару по Львівській області фото: ДСНС
  • Наслідки російського удару по Львівській області
    Наслідки російського удару по Львівській області фото: ДСНС
  • Наслідки російського удару по Львівській області
    Наслідки російського удару по Львівській області фото: ДСНС

Масований удар по Україні - новини за темою

Нагадаємо, моніторингові канали попереджали, що у ніч на 5 жовтня існує загроза бойового вильоту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22. В акваторію Чорного моря виведено два кораблі з крилатими ракетами "Калібр" й відбулися пуски БпЛА.

Згодом зʼясувалося, що у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе і дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених з моря, Х-101 і "Кинджалами".

Як писав Главред, основний напрямок удару — Львів, Львівська область, Запоріжжя, Одеса.

Про ударний дрон: Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України ракетний удар атака дронів
