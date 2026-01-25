'Кожен удар може стати руйнівним': Зеленський назвав головні мішені Росії

Зеленський також сказав, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень.

Зеленський сказав, куди битиме РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

РФ зараз б’є по енергетиці, інфраструктурі та будинках

Ракети до систем ППО потрібні щодня

Україна повинна робити усе, щоб було більше захисту неба

Лише за цей тиждень країна-агресор Росія випустила по Україні понад 1700 ударних дронів, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб та 69 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, головні мішені, куди бʼє Росія зараз, – енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки.

"Кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба", - йдеться у заяві.

Зеленський додав, що всі мають чітко усвідомлювати, яка загроза йде з Росії.

"Сьогодні у Вільнюсі координуємось із нашими партнерами в регіоні – Литвою і Польщею. Працюємо з кожним лідером, щоб посилювати Україну. Дякую всім, хто допомагає нам стояти міцно", - підсумував глава держави.

Зеленський назвав мішені Росії - відео:

Російські удари по енергетиці

Народний депутат Богдан Кицак говорив, що російські удари по українській енергетиці можуть відбуватися за трьома сценаріями: оптимістичним, реалістичним і негативним. Для кожного з них повинен існувати протокол дій.

За його словами, оптимістичний сценарій передбачає, що Росія в подальшому не здійснить жодної атаки на критичну інфраструктуру, і це дасть можливість енергетикам відновити її роботу.

Він додав, що існує і гірший сценарій, згідно з яким Росія до кінця зими цілеспрямовано зруйнує всі генеруючі потужності України, в результаті чого такі великі міста, як Київ, не зможуть функціонувати.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 січня країна-агресор Росія атакувала Харків дронами. Влучання зафіксовані у двох районах міста. Також в результаті ворожої атаки БпЛА по житловому сектору сталася пожежа на Харківщині.

У ніч на 24 січня країна-агресорка Росія атакувала Україну крилатими, балістичними ракетами та дронами. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко сказав, ворог цілився по енергооб'єктах України і намагався "енергетично відрізати" столицю.

Заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець попереджав, що Росія готується до подальших атак по енергетичному сектору та інфраструктурі України. Удари можуть бути спрямовані по об’єктах та мережах, що обслуговують атомні електростанції.

