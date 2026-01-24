Є прогрес у важливому питанні: ЗМІ про ключові деталі переговорів в Абу-Дабі

Україна наполягає, що територіальне питання можна обговорювати, відштовхуючись як мінімум від поточної лінії зіткнення.

Стали відомі подробиці переговорів в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

Україна назвала умову обговорення територіального питання

Обговорювалися питання розведення сил і моніторингу припинення вогню

Під час переговорів між делегаціями України, США та РФ в Абу-Дабі делегації зустрілися в розширеному складі, після чого вирішили розділитися на дві підгрупи: одна - політична, інша - військова.

Як розповіло РБК-Україна поінформоване джерело, знайоме з деталями переговорів, у політичній секції значного прогресу досягнуто не було.

Що відомо про позицію сторін

Україна наполягає, що територіальне питання можна обговорювати, відштовхуючись як мінімум від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення Україною своїх військ з неокупованої частини Донецької області.

У чому вдалося просунутися

"Однак на військовій підгрупі сторонам вдалося просунутися. Обговорювалися питання, чи потрібно розведення сил, як буде відбуватися моніторинг припинення бойових дій і припинення вогню, створення центру з контролю і координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені", - уточнило джерело.

За його словами, військова підгрупа домовилася за тиждень - до наступної зустрічі, підготувати визначення термінів - того, що буде трактуватися як режим припинення бойових дій, режим припинення вогню, що вважати їх порушенням тощо. На наступній зустрічі переговорники повинні обмінятися цими дефініціями.

Моніторинг виконання угоди

Крім того, за інформацією видання, російська делегація спочатку заявила, що не хоче, щоб до моніторингу і центру контролю були залучені ні НАТО, ні ОБСЄ, ні європейські країни, які підтримують Україну під час війни.

"На що Дрісколл у них запитав: "ви ж знаєте, що значна частина ресурсів Україні йде від США, а якщо ми будемо брати участь у моніторингу, то що?" Росіяни задумалися і відповідають: "так між нашими президентами склалися довірчі відносини, тому ми не проти, давайте". Потім схоже питання поставив Грінкевич щодо центру контролю. Загалом росіяни хочуть, щоб у моніторингу брали участь тільки вони, ми і США", - додав джерело.

У повідомленні уточнюється, що сторони домовилися - такими ж підгрупами - продовжити переговори орієнтовно через тиждень.

Переговори про припинення війни: думка ексгенсека НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нинішній етап війни в Україні має затяжний, виснажливий характер, і в Росії це усвідомлюють. За його словами, Володимир Путін може піти на переговори про мир за умови збереження стійкої підтримки України з боку західних країн.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Раніше з'явилися деталі переговорів за участю України та РФ. Українська та російська делегації провели пряму зустріч без представників США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі. Президент України анонсував продовження тристоронніх зустрічей.

Як повідомляв Главред, раніше завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією, який тривав понад три години. Журналіст Axios Барак Равід заявив, що переговори пройшли "позитивно" і "конструктивно".

